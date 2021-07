Drukte bij uitzichtpunt circuit Zandvoort, toeristen 'gluren' naar opbouw Formule 1

Vanaf het platform op het duin zie je aan de linkerzijde de uitgestrekte Kennemerduinen en rechts het circuit. Auto's scheuren door de Tarzanbocht, terwijl de meeuwen hoog boven het asfalt naar eten speuren. Het circuit is helemaal gereed om Verstappen en Hamilton hun strijd uit te laten vechten, maar om de baan heen moet er nog veel gebeuren de komende weken. Vanaf het uitzichtpunt is te zien dat er een paar tribunes zijn opgebouwd. Een grote hijskraan is aan het werk in de buurt van de Arie Luijendijkbocht.

Een oranje massa

"Straks zie je hier één grote oranje massa", aldus één van de bezoekers op het uitzichtpunt. Zelf gaat hij thuis naar de race op tv kijken. "Dan zie je het veel beter, maar de sfeer mis je natuurlijk wel." Een familie uit Zweden komt ondertussen omhoog klimmen naar het platform. Een kleine teleurstelling volgt. "Kunnen we niet dichterbij het circuit komen?" vraagt de vader zich af. Ze besluiten om een wandelpad door de duinen te volgen, in de hoop wat meer te kunnen zien van de opbouw.

Sportief gedrag

Enthousiasme, maar ook wat zorgen klinken er op het platform. Zo vraagt iemand zich af of er straks vanwege corona wel publiek uit het buitenland naar de race in Zandvoort mag afreizen.

Mocht Verstappen straks van start gaan op zondag 5 september voor het oog van 105.000 toeschouwers, dan zal hij er natuurlijk alles aan doen om als eerste over de streep te komen. En zo sportieve revanche kan nemen op Lewis Hamilton, naar aanleiding van wat er afgelopen weekend op Silverstone allemaal gebeurde. "Dat zou natuurlijk mooi zijn. En ik hoop ook dat het publiek sportief blijft. Want je ziet dat het op social media op dit moment af en toe behoorlijk tekeer gaat", aldus één van de bezoekers op het uitzichtpunt.

Dutch Grand Prix, de organisator van de Formule 1 in Zandvoort, gaat er tijdens de voorbereidingen vanuit dat de race 'gewoon' met volle tribunes kan plaatsvinden.