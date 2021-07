Rechtbank: meer onderzoek nodig naar stikstofuitstoot rond Formule 1

Eerder had de rechter het onderzoek in de zaak tegen de verleende vergunning, die was aangespannen door milieuorganisaties, gesloten. Er zou op 12 augustus uitspraak worden gedaan - ruim op tijd voor de start van de Formule 1 op 3, 4 en 5 september.

Maar nu is er toch meer onderzoek nodig, zo stelt de rechtbank. Dat extra onderzoek moet binnen drie maanden klaar zijn. Wanneer er duidelijkheid komt, is onbekend. Het kan zijn dat het onderzoek pas ná de Formule 1 klaar is.

Dat betekent overigens niet dat de Formule 1 niet kan doorgaan. De vergunning is namelijk al door de provincie verleend. Wel kan de uitspraak gevolgen hebben voor toekomstige races op het circuit van Zandvoort.

'Desastreuze gevolgen'

De zaak draait dus om stikstofuitstoot. Volgens de milieuorganisaties zal deze rondom de Formule 1 met vijftien procent toenemen. Zij steller dat uit eigen onderzoek blijkt dat de gevolgen voor het omliggende Natura 2000-gebied 'desastreus' zullen zijn.

De provincie en Circuit Park Zandvoort stellen dat uit onderzoek juist blijkt dat de stikstofuitstoot juist af zal nemen. Ook omdat de baan tijdens de werkzaamheden niet gebruikt is en datzelfde geldt straks ook tijdens de opbouwperiode voorafgaand aan de race.

Marc Janssen van Stichting Duinbehoud heeft dubbele gevoelens over de uitspraak van de rechter. "Het is goed dat de rechter nog eens een keer gedegen onderzoek laat doen naar de stikstofuitstoot. Er wordt echt serieus naar gekeken. Aan de andere kant kan de uitspraak nu maximaal drie maanden duren. Dat gaat toch allemaal wat traag. We hadden natuurlijk gehoopt dat dat nog voor de Formule 1 het geval zou zijn, maar nu wordt het er waarschijnlijk overheen getild."

Zandhagedis

In totaal gaat het om drie rechtszaken over stikstof waarbij het onderzoek heropend is. Bij twee andere rechtszaken over de Formule 1 is een nieuw onderzoek niet nodig. Deze zaken gaan over een ontheffing die was verleend van het verbod om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis te verstoren en de rust- en voortplantingsplaatsen te vernielen. De uitspraken voor deze zaken staan vooralsnog wel gepland op 12 augustus.