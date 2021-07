Kunnen stikstof en een zandhagedis het Formule 1-feest alsnog gaan verstoren?

Daarnaast draait het vandaag om de vraag of de komst van de Formule 1 wel of niet te veel stikstofuitstoot met zich mee zal brengen. Kortom, in hoeverre gaat het omliggende Natura 2000-gebied daar last van krijgen?

Provincie en circuit wonnen eerste ronde

In oktober 2019, toen de race nog in mei 2020 zou zijn, troffen de partijen elkaar al voor de voorzieningenrechter. Ook toen stonden beide onderwerpen centraal. De natuurpartijen eisten dat de werkzaamheden aan het circuit direct werden stilgelegd, maar ze konden de rechter niet overtuigen. Die stelde de provincie en Circuit Park Zandvoort in het gelijk. De werkzaamheden mochten doorgaan. De natuurpartijen lieten het er niet bij zitten en zijn in beroep gegaan tegen die uitspraak. Vandaag hoort de rechter opnieuw alle argumenten van beide partijen aan.

Zijn alle tribunes noodzakelijk?

Door de graafwerkzaamheden rond het circuit zijn grote leef- en voortplantingsgebieden van de beschermde zandhagedis en de rugstreeppad voorgoed verwoest. Tenminste, dat stellen natuurorganistaties als stichting Duinbehoud en Rust bij de Kust. De directie van het circuit zegt er juist alles aan gedaan te hebben om de beestjes te beschermen. Er zijn tijdens de werkzaamheden amfibieschermen geplaatst, er zijn exemplaren weggevangen en de schade zou zeer beperkt zijn gebleven.

De werkzaamheden waren onder meer bedoeld om tijdelijke tribunes te kunnen plaatsen. Van 3 tot en met 5 september zijn er dagelijks ruim 100.000 toeschouwers op het terrein aanwezig. De plaatsing van tribunes is uit het oogpunt van veiligheid hard nodig, stelt het circuit. De rechter was het daar mee eens en concludeerde dat de schade voor de beschermde soorten beperkt bleef, tot zo'n twee hectare leefgebied. De natuurclubs denken daar heel anders over. De rechter zal nu opnieuw moeten bepalen of de ontheffing voor de werkzaamheden rechtmatig is verleend, of dat er straks wellicht toch minder tribunes opgesteld mogen worden.

Formule 1 van groot openbaar belang?

Ook zal er in de rechtbank in Haarlem weer gediscussiëerd worden over of de komst van de Formule 1 'een dwingende reden van groot openbaar belang' is. Want alleen dan mag het leefgebied van de beschermde soorten verstoord worden. De rechter vond in oktober 2019 dat de provincie en Circuit Park Zandvoort voldoende hadden onderbouwd waarom de Formule 1 van groot belang is. Robert van Overdijk, directeur van Circuit Park Zandvoort, zei daar destijds het volgende over: