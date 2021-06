Checkpoint Zandvoort: automobilisten van buiten komen dorp tijdens F1-weekend niet in

Wie niet in Zandvoort woont, komt tijdens het Formule 1-weekend het dorp niet per auto in. Zandvoorters met een parkeervergunning of parkeerplaats op eigen terrein krijgen een ontheffing, die ze bij checkpoints op de Zandvoortselaan of op de Bloemendaalse Zeeweg moeten laten zien.

Dat blijkt uit een brief die het Zandvoortse college vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De maatregel geldt van vrijdag 3 september (00.00 uur) tot de vroege ochtend van maandag 6 september (05.00 uur). Bewoners in het bezit van een parkeervergunning hoeven geen actie te ondernemen: zij krijgen een doorlaatbewijs thuisgestuurd. Wie op eigen erf parkeert, zal zelf een doorlaatbewijs moeten aanvragen. Dat kan online of schriftelijk, bij het zogeheten 'team doorlaatbewijzen F1 Zandvoort'.

Behalve Zandvoorters met een auto krijgen ook ondernemers, werknemers, leveranciers en en zorg- en hulpverleners een ontheffing, waarmee ze het dorp met de (vracht)auto kunnen bereiken. Parkeerbeleid Ook het parkeerbeleid gaat in het betreffende weekend flink op de schop. Organisatie Dutch Grand Prix (DGP) heeft 3.800 parkeerplaatsen in het dorp 'gereserveerd'. Een groot deel daarvan is bestemd voor de F1-karavaan, die direct na de race in Spa naar Zandvoort zal vertrekken. Zo'n 350 vrachtwagens maken daar onderdeel van uit. Ook gereserveerde parkeerplaatsen voor genodigden, de aanleg van het tijdelijke busstation en verkeersmaatregelen gaan ten koste van parkeergelegenheid. Vooral de parkeerterreinen langs de boulevard en parkeerterrein De Zuid zullen overbelast zijn, verwacht de gemeente. Om te voorkomen dat Zandvoorters of ondernemers hun auto niet kwijt kunnen, worden voor hen de mogelijkheden verruimd. Tijdelijke vergunning voor heel Zandvoort Zo mag iedereen met een parkeervergunning voor een bepaald gebied van woensdag 1 september (12.00 uur) tot maandagmiddag (12.00 uur) z'n auto ook in andere gebieden kwijt, en krijgen de 550 abonnementhouders van parkeerterrein De Zuid een tijdelijke vergunning voor heel Zandvoort. Datzelfde geldt voor de parkeervergunningen die bij de strandhuisjes horen, al gaat hun tijdelijke vergunning al op 29 augustus in, omdat de DGP vanaf die dag met de opbouw van het evenement begint.

Omdat automobilisten van buiten Zandvoort het dorp niet inkomen, wordt betaald en mobiel parkeren tijdelijk opgeschort. Gevolg van de gemotoriseerde stoelendans is wel dat veel Zandvoorters en ondernemers verder dan gebruikelijk zullen moeten lopen om bij hun woning, bedrijf of auto te komen. Monteurs en artsen Voor onder andere storingsmonteurs en leveranciers, die doorgaans niet in het bezit zijn van een Zandvoortse parkeervergunning, wordt een uitzondering gemaakt. Zij krijgen een ontheffing om 1,5 uur te parkeren in het dorp. Wie met een goede reden, bijvoorbeeld medische zorg, langer in Zandvoort moet parkeren, kan een langere parkeerontheffing aanvragen. Vooralsnog mogen alleen Zandvoortse taxibedrijven het dorp in- en uitrijden tijdens het raceweekend.

