Organisatie Dutch Grand Prix: "We gaan vol voor 100 procent gevulde tribunes"

Tribunes compleet gevuld met in het oranje uitgedoste Formule 1-fans. Daar zet de organisatie van de Dutch Grand Prix (DGP), die in het eerste weekend van september in Zandvoort moet plaatsvinden, nog steeds op in. Inwoners van Zandvoort werden maandagavond weer eens bijgepraat door de organisatie over wat het dorp én de regio straks allemaal te wachten staat.

"Het gerucht gaat dat we met 50 procent publiekscapaciteit gaan racen, of dat klopt?", herhaalt Robert van Overdijk, directeur bij DGP en directeur van het circuit, een vraag tijdens de zoomsessie met zo'n negentig Zandvoorters. "Dat heb ik nooit gezegd en gaat u alstublieft niet af op geruchten", antwoordt hij. Iemand wil weten of de inwoners ook nog een 'toolkit' krijgen om hun huizen straks te versieren. "Die hebben we al wel voor de ondernemers, we nemen uw goede suggestie mee", aldus Sander ten Bosch, die verantwoordelijk is voor de side-events rond de Formule 1.

DGP heeft de extra maanden kunnen gebruiken om de voorbereidingen te finetunen. Hele grote veranderingen ten opzichte van mei vorig jaar zijn er niet. DGP ambieert de 'groenste race op de kalender' te worden en gaat er vanuit dat een groot deel van de bezoekers, zo'n 40 procent, op de fiets zal komen. In de regio worden vele 'Park & Ride'- en 'Park & Bike'-locaties ingericht. De spoorcapaciteit is vergroot, overgangen gaan van vrijdagochtend tot zondagavond dicht. Er rijden op de piekmomenten twaalf treinen per uur tussen Haarlem en Zandvoort.

Vier dagen 'afgesloten'

Gedurende de drie dagen worden er per dag zo'n 105.000 toeschouwers op het circuit verwacht. Wie die dagen niets in Zandvoort heeft te zoeken, zal er ook niet komen. Van donderdagochtend tot zondagavond is het kustdorp alleen toegankelijk voor mensen die er moeten wonen, werken of betrokken zijn bij de Formule 1. De Zandvoorters zelf wordt geadviseerd om een goede planning te maken. "Als u altijd op vrijdag naar de fysiotherapeut gaat, probeer het dan die week op maandag of de woensdag", luidt het advies tijdens de zoomsessie.

Geen 'go or no go' datum

In tegenstelling tot eerdere berichten, staat er niet een officiële 'Go or No Go'-datum in de agenda van de organisatie. Volgens Van Overdijk is er nauw contact met alle leveranciers, staat alles gereed en kan er snel geschakeld worden. In principe duurt de opbouw zo'n acht weken.

Alles hangt natuurlijk af van de snelheid van vaccineren. DGP gaat uit van een basisscenario met gevaccineerden, mensen met immuniteit en het uitvoeren van sneltests. "Maar uiteindelijk bepaalt de overheid wat kan en niet kan", aldus Van Overdijk.

Fietsstallingen in Noord

Wat wel verandert, is dat de duizenden fietsenstallingen vooral in Zandvoort Noord komen te staan. Stallingen in het centrum en langs de boulevard Paulus Loot zijn uit het oorspronkelijke plan geschrapt en komen onder meer op twee sportvelden te staan. "Dan heeft Zandvoort Noord de grootste fietsenstalling ter wereld, toch iets om trots op te zijn", aldus Rob Langenberg, die voor de mobiliteit verantwoordelijk is.

Of de bezoekers niet allemaal in een fuik terecht komen bij de ingang van het circuit, wil een Zandvoorter weten. Langenberg stelt hem gerust dat de bezoekers zoveel mogelijk verspreid worden en via verschillende ingangen naar binnen gaan. Hij benadrukt dat de tickethouders zal worden geadviseerd om niet allemaal om hetzelfde tijdstip richting Zandvoort te komen.

Gratis bezoek op donderdag

Zandvoorters die geen kaartje hebben voor de race, en gezinnen uit het dorp die van de voedselbank gebruik maken, mogen op de donderdagmiddag voor het raceweekend een gratis bezoek brengen aan het circuit. De teams en de coureurs zullen dan ook aanwezig zijn.



Vorig jaar zou Zandvoort, voorafgaand aan de race, drie weken lang in het teken staan van de side-events. Dat is nu verkort naar ruim een week. Op 27 augustus wordt het evenement feestelijk geopend op het Badhuisplein. Op het circuit zelf wordt een enorme fanzone ingericht, waar artiesten zullen optreden en coureurs hun opwachting zullen maken. Namen van artiesten zijn nog niet bekendgemaakt.

Bezwaarprocedures

En hoe zit het dan nog met de bezwaarprocedures van de milieuclubs, wil een Zandvoorter weten. Van Overdijk vertelt dat alle benodigde vergunningen zijn vergeven en dat de werkzaamheden aan het circuit klaar zijn. Alleen de evenementenvergunning moet nog goedgekeurd worden. De licentie is binnen, de Formule 1 mag van start gaan in Zandvoort.



Eind mei treffen de milieuclubs en de circuitdirectie elkaar weer in de rechtszaal, dan zal het gaan over het wel of niet correct handelen van het circuit met betrekking tot het aanleggen van asfalt voor de bouw van de tribunes. De komst van de Formule 1 zal er zeer waarschijnlijk niet door weerhouden worden. Alleen het coronavirus kan nog zand in de motor strooien.

Video: Op 4 maart 2020 opende Max Verstappen het vernieuwde circuit in Zandvoort, een paar dagen later zag de wereld er heel anders uit door de uitbraak van het coronavirus