Boze bezoekers door drukte en pinstoring op circuit Zandvoort: "Echt niet goed meer"

Bezoekers van de Formule 1 klagen over de drukte op het circuit. Er staan lange rijen bij de eet- en drinkkraampjes. Dit komt onder meer door een pinstoring op het circuit, waardoor niemand kan afrekenen bij de kraampjes. Rond 15.30 was de storing weer verholpen

Het is bezoekers door de organisatie verboden om eigen eten en drinken mee te nemen naar het circuit. Met cash afrekenen is niet mogelijk.

Dit is echt niet goed meer jongens. Sta ondertussen al een uur in de rij voor eten. En dan zeggen dat je geen eten & drinken mee mag nemen. Mis nu een heel gedeelte van het programma waar ik gewoon voor heb betaald. #DutchGP @ZiggoSportF1 @CMCZtweets @VanGamerenF1 pic.twitter.com/ObPiRm0oi3

De organisatie van de Dutch Grand Prix is de pinstoring de voornaamste oorzaak van alle drukte. "Daardoor vermindert de doorstroming", zegt woordvoerder Simon Keijzer.

Volgens hem gaat het om 'piekmomenten' en is de doorstroming op andere momenten beter. "Tussen de programma's door is het inderdaad even druk. Maar inmiddels lopen de tribunes weer vol."

Op het circuit hoeft geen anderhalvemeter afstand te worden gehouden, omdat het een Testen voor Toegang evenement is. In de rest van Zandvoort moeten mensen wel afstand houden. Eerder op de dag was het ook al druk in Zandvoort. De gemeente sprak toen van 'een piekmoment'.