Circuit Zandvoort 'kijkt positief uit' naar onderzoek rechtbank over stikstofuitstoot

Het Circuit Zandvoort is optimistisch over het onderzoek naar de stikstofuitstoot rond de Formule 1, dat de rechtbank dinsdag heeft ingesteld. Dat laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

De rechtbank heropende deze week het onderzoek naar de uitstoot. Een gerechtelijke onderzoeksorganisatie gaat de kwestie nu bekijken. Milieugroeperingen hadden de zaak aangespannen tegen de provincie, omdat volgens hen de stikstofuitstoot te veel stijgt.

Volgens de provincie en het circuit daalt de hoeveelheid stikstof juist, zo zou blijken uit een rapport dat is opgesteld door het circuit voor het verlenen van de vergunning. Dat rapport is gebaseerd op uitstootgegevens in het verleden. "Het is algemeen bekend dat de inmiddels hybride F1-auto’s alleen maar zuiniger en schoner zijn geworden in de afgelopen 30 jaar", voegt de woordvoerder daar aan toe.

Gevolgen Formule 1

Marc Janssen van Stichting Duinbehoud, die de zaak had aangespannen, zei gisteren al dubbele gevoelens te hebben over de uitspraak van de rechter. "Het is goed dat de rechter nog eens een keer gedegen onderzoek laat doen naar de stikstofuitstoot. Er wordt echt serieus naar gekeken. Aan de andere kant kan de uitspraak nu maximaal drie maanden duren. Dat gaat toch allemaal wat traag. We hadden natuurlijk gehoopt dat dat nog voor de Formule 1 het geval zou zijn, maar nu wordt het er waarschijnlijk overheen getild."

Het onderzoek heeft daarom ook hoogstwaarschijnlijk geen gevolgen voor de Formule 1 dit jaar. Mocht de rechter de provincie terugfluiten, dan kan de uitspraak wel gevolgen hebben voor latere races.