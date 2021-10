Stikstofgrens bereikt: biomassacentrale in december tijdelijk stil

Bioforte zet de omstreden biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam begin december voor enkele weken stil. Dat doet het bedrijf om te voorkomen dat de centrale dit jaar meer ammoniak uitstoot dan toegestaan. "De gevolgen van de stikstofproblematiek worden voelbaar."

De biomassacentrale blijft draaien tot de grens is bereikt, al is nog onduidelijk wanneer dat exact zal zijn. "Dit hangt samen met de buitentemperatuur en het daardoor benodigde vermogen van de centrale", zegt Han Beckmann van Bioforte in een persbericht. Het bedrijf zal de laatste weken van het jaar gebruiken 'om extra onderhoudswerk te verrichten en kleine verbeteringen versneld door te voeren'.

Zaandammers die hun woning verwarmen met warmte uit de biomassacentrale hoeven niet bang te zijn dat ze komende winter bibberend op de bank zitten, benadrukt het bedrijf. De warmteproductie wordt namelijk overgenomen door de (gasgestookte) hulpwarmtecentrales die in de flats Perim en Brandaris staan.

Concentratie ammoniak

Nadat eerder dit jaar tijdens onafhankelijk onderzoek was gebleken dat de concentratie uitgestoten ammoniak hoger lag dan 'de streefwaarde', heeft het bedrijf met aanpassingen aan de installatie de uitstoot verlaagd. Toch was de uitstoot nog niet laag genoeg om het hele jaar te blijven draaien, constateerde Bioforte na eigen metingen.

Dat is vooral gevolg van het koude voorjaar. Omdat de temperatuur tot diep in april onder het gemiddelde lag, heeft het bedrijf meer biomassa moeten verstoken om aan de vraag naar energie te voldoen. "Een productie van 35.000 à 39.000 gigajoule zou normaal gesproken genoeg moeten zijn, maar door het relatief koude voorjaar is het plafond eerder bereikt."