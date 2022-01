Noord-Holland schreeuwt om heropening: 'helemaal klaar met de lockdown'

Winkeliers en verschillende Noord-Hollandse gemeenten zijn helemaal klaar met de huidige lockdown, waardoor niet-essentiële winkels de deuren gesloten moeten houden. Op verschillende plekken in de provincie willen winkels open en er worden acties gehouden om de maatregelen te omzeilen. In de persconferentie van aankomende vrijdag zal duidelijk worden of er aan de oproepen van winkeliers en gemeenten gehoor wordt gegeven.

De winkeliers en horecaondernemers in winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard zijn de lockdown ook zat, daarom hangen ze vandaag posters achter de ramen. Johan Biesma, van de Bruna in het winkelcentrum, spreekt van een stil protest. "Gister zijn we met wat winkeliers en horecaondernemers samengekomen. We wilden iets doen want we staan te popelen om weer open te gaan."

Ook in West-Friesland wordt opgeroepen de zaterdagmarkt doordeweeks te laten staan en voor winkeliers beschikbaar te stellen. De politieke partij Liberaal Hoorn doet daar een oproep aan de gemeente. Maar volgens Chantal Betjes, van Charel Fashion in Hoorn, zou dit slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn. "Dan kunnen de mensen nog niet passen. Dat is niet optimaal, maar dan heb je wel een béétje ruimte." Ze zou liever zien dat winkelen op afspraak weer terugkomt of dat de winkel gewoon weer open mag.

In Purmerend wordt morgen een markt opgezet speciaal voor de lokale winkeliers. Op die manier kunnen ook niet-essentiële winkels hun spullen verkopen. De winkeliers kunnen daar gratis gebruik maken van de marktkramen. De gemeente laat weten: "We hebben besloten de weekmarkt in de binnenstad uit te breiden met een extra dag." De zeggen zich grote zorgen te maken om lokale ondernemers en willen ze daarom graag helpen.

Vooral de ongelijkheid die de huidige regels voor winkels met zich mee brengen, roept bij veel winkeliers verontwaardiging op. De niet-essentiële winkels moeten dicht blijven, terwijl markten dezelfde producten wel gewoon mogen verkopen. Op de markt in Hilversum wordt dat voor boekhandelaar Amin Usman pijnlijk duidelijk. "Er zijn allerhande non-food artikelen te verkrijgen op de markt en een paar meter verderop in de Kerkstraat zijn de winkels dicht."

In het winkelcentrum komen vandaag zo'n 250 posters te hangen. "Het is goed om ons als Middenwaard duidelijk neer te zetten. Als winkelcentrum zijn we toch kwetsbaar omdat mensen hier binnen lopen", zegt Biesma. Hij merkt dat de ondernemers in het winkelcentrum het moeilijk hebben en niet allemaal in aanmerking komen voor steun vanuit de overheid. "Dat betekent voor ondernemers een maand lang geen inkomen en geen salaris en interen op eigen geld als dat er is. Op die manier maak je de boel gewoon stuk."

De ondernemers in het winkelcentrum weten nog niet of zij de deuren ook daadwerkelijk open gaan doen voor klanten. "We zijn sterk geneigd zaterdag uit protest open te gaan", zegt Biesma. "Maar dat ligt ook aan de berichtgeving die de komende dagen binnenkomt. We willen niks forceren en hebben liever dat alles in goed overlegd gaat met de gemeente."