Burgemeester Alkmaar komt met gezamenlijk statement wegens zorgen om ondernemers

De burgemeester, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, laat weten dat een gezamenlijke oproep van de burgemeesters uit de regio sterk haar voorkeur heeft omdat de impact dan groter is. Momenteel 'wordt daaraan gewerkt'. De brief zal naar verwachting door de meeste ondertekenaars morgen worden gepubliceerd.

"In mijn gesprekken met Alkmaarse ondernemers en inwoners en in de regio merk ik dat de zorgen toenemen", aldus Schouten. Ze vervolgt: "Ik vind en denk dan ook dat we meer dan ooit oog moeten houden voor de brede impact van het coronavirus en de maatregelen. De huidige situatie is meer dan een gezondheidscrisis alleen."

Gemeenten doen oproep aan kabinet

Gisteren deed gemeente Bergen al een dringend verzoek aan het kabinet om op 'de kortst mogelijke termijn' winkelen in de niet-essentiële sector weer mogelijk te maken. Als dit niet gebeurt, vreest de gemeente voor 'forse negatieve emotionele én maatschappelijke effecten voor iedereen'.

Gerard van den Hengel, burgemeester van Opmeer, stuurde gisteren een soortgelijke brief aan minister-president Mark Rutte: "Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de sluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen", aldus Van den Hengel.