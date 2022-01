Winkeliers lijken grenzen coronaregels op te zoeken, burgemeester Texel waarschuwt ze

Aan de brief van burgemeester Michiel Uitdehaag van donderdag 30 december was een bericht van het Texels Ondernemers Platform (TOP) voorafgegaan. Daarin legde het platform aan de winkeliers uit wat 'click & collect' nou precies inhoudt en wat er wel en niet mag. "We hebben deze reminder in overleg met de burgemeester gestuurd", vertelt Michel Gregoire van TOP.

"Er bleken namelijk veel vragen en onduidelijkheid te zijn vanuit de ondernemers", zo vervolgt hij. "Mag je de deuren openzetten, mag je spullen buiten zetten en mogen mensen bestelde kleding passen? Voor dat laatste is besloten dat op straat wel mag worden gepast, zolang het maar niet in de winkel is. Dat mag ook niet, maar wordt gedoogd. Voor lingerie en badkleding is dat natuurlijk wel een beetje lastig."

Oploop van publiek

Burgemeester Uitdehaag laat weten dat de brief van het ondernemersplatform werd verstuurd naar aanleiding van 'het beeld dat ontstond dat het naleven van die regels op een aantal plekken onvoldoende was'.

Uitdehaag: "Ik wil en kan niet op elke slak het bekende zout leggen. Maar het gaat echt te ver als ondernemers bijvoorbeeld online aangeven dat er voor een bepaalde tijd gewoon gewinkeld kan worden. Voor uitgiftepunten (ook voor de horeca) geldt dat deze sober ingericht moeten zijn. Dit zodat er geen oploop van publiek ontstaat. Dus bijvoorbeeld geen muziekboxen."

Tekst gaat verder onder de foto.