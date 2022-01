Hogeschool Inholland wil open: "Psychische klachten en leerachterstand alarmerend"

Hogeschool Inholland in Haarlem ziet de problemen onder de studenten in een rap tempo toenemen. Tijdens de vorige lockdowns sleepten de jongvolwassenen zich ondanks alles er nog doorheen, maar de motivatie lijkt nu verder weg te zakken. En dat terwijl het aantal psychische klachten toeneemt.

Tijdens de lockdown in mei 2021 deed Inholland onderzoek naar het welzijn van haar studenten. Hieruit bleek dat 53% zich ongelukkig voelt en 59% niet volledig aan de slag kan met de studie. Deze cijfers komen overeen met de cijfers uit het landelijke onderzoek van het Trimbos Instituut. "Ik weet eigenlijk zeker dat die cijfers nu nog meer zijn toegenomen", zegt Combee.

"We begonnen het schooljaar met 30 mensen in de klas, waarvan er nu nog 19 zijn overgebleven"

Mika Nelis studeert Bouwmanagement en Vastgoed bij Inholland en voelt de motivatie bij hem en zijn medestudenten afnemen. "Het leukste aan deze opleiding zijn de projectdagen waarin we normaal in de praktijk samenwerken en projecten ontwikkelen. Dit is dus nu online en lang niet zo leuk."

Nelis denkt dat online lessen niet het juiste beeld geven van de opleiding waardoor studenten zich sneller uitschrijven. "We begonnen het schooljaar met dertig mensen in de klas waarvan er nu nog 19 zijn overgebleven." Het studiejaar is nog maar vier maanden bezig.

Mentale klachten

De hogeschool heeft een speciaal platform opgericht voor studenten met vragen over mentale klachten of andere dringende vragen: het Studentsucces Centrum. Ook vraagt Inholland in samenwerking met verschillende studentenvakbonden en andere scholen aandacht bij de overheid om de scholen te heropenen.

Volgens Combee is er maar één echte oplossing. "Leren doe je niet in je eentje, maar met medestudenten in de klas. Iedereen heeft behoefte aan fysiek contact om het leren af te wisselen met gezelligheid." Dit blijkt ook zo te zijn voor de docenten en begeleiders, waarvan de meesten het online lesgeven helemaal zat zijn.

Aanstaande vrijdag is er weer een coronapersconferentie waarin wordt bekendgemaakt of de mbo’s, hogescholen en universiteiten vanaf volgende week kunnen heropenen.