West-Friesland is winkelsluiting meer dan zat en komt in verzet: "Duurt veel te lang"

West-Friesland verzet zich tegen de sluiting van niet-essentiële winkels. Winkeliers in Hoorn zien de zaterdagmarkt - waar wél kleding verkocht mag worden - met lede ogen aan. Ook in Opmeer heerst de onvrede: de burgemeester roept Mark Rutte per brief op om zo snel mogelijk 'veilig winkelen' toe te staan.

Er heerst grote ongelijkheid, zegt politieke partij Liberaal Hoorn na een rondgang bij ondernemers in het centrum van Hoorn. "Nog steeds zijn niet-essentiële winkels gesloten, terwijl marktkramen met dezelfde goederen wel open zijn. Dit is aan de Hoornse winkeliers niet uit te leggen", zegt raadslid Alex van de Kleij. Dat beaamt ook de ondernemersvereniging. "Het onbegrip en de boosheid is enorm onder de winkeliers", zegt Simon van der Meer van vereniging Ondernemers Stad Hoorn (OSH). "Iedereen zoekt naar een uitweg. Maar we missen de drive van de gemeente in deze om creatief mee te denken."

West-Friesland is winkelsluiting meer dan zat - NH Nieuws

Liberaal Hoorn vraagt de gemeente om de marktkramen ook doordeweeks te laten staan, en op die manier beschikbaar te stellen voor winkeliers. Maar dat zou volgens eigenaar José Betjes van Charel Fashion slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn. "Dan kunnen de mensen nog niet passen, dat is niet optimaal maar dan heb je wel een béétje ruimte." Het Hoornse familiebedrijf aan het Kleine Noord, zit er al twintig jaar. Betjes: "Mensen realiseren het soms niet hoe erg het nu is. Het afgelopen jaar zijn we 40 procent van de tijd dicht geweest . Ik hoop niet dat we weer die kant op gaan, want dat kan gewoon niet!" Brief aan Rutte Ook in Opmeer heerst hetzelfde gevoel bij winkeliers. Burgemeester Gerard van den Hengel neemt het voor hen op: hij richtte zich per brief tot Mark Rutte. "Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de sluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen." Van den Hengel vreest dat er winkels zullen omvallen. "En daar wil ik voor op komen. Want het in gewoon belangrijk, dat er in de gemeente goeie voorzieningen blijven." Hij roept dan ook op om de winkels zo snel mogelijk weer te openen. Wél op een veilige, gereguleerde manier. Van den Hengel: "Indien nodig weer op afspraak, dat kon vorig jaar ook. Ik zegt niet: 'weg met die lockdown, maar laten we verstandig nadenken, hoe het anders kan."

Quote "We wachten het in spanning af, ik heb nog geen idee welke kant het opgaat" JOsé Betjes, eigenaar kledingzaak Charel

Ook de burgemeester in Bergen schreef vandaag een brandbrief aan het kabinet met eenzelfde boodschap. Ook andere burgemeester zullen naar verwachting de komende dagen die oproep doen. Voor de winkeliers zit er nog steeds niks anders op dan af te wachten. José Betjes: "Wij hopen in ieder geval dat het afsprakensysteem terugkomt. We wachten het in spanning af, ik heb nog geen idee welke kant het opgaat. Maar als het zover is en we zouden open mogen, dan gaan we knallen want we kunnen niet wachten!"