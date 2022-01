Gooise burgemeesters sturen brandbrief naar kabinet: 'Lockdown is niet houdbaar'

Het is voor de Gooise burgemeesters klip-en-klaar: de huidige coronarestricties werken niet veel langer meer. In een brief aan het nieuwe kabinet roepen de bestuurders op snel met een alternatief pakket aan maatregelen te komen met duidelijk perspectief. "De rek is eruit", zo stellen ze.

De huidige lockdownsituatie is niet langer houdbaar. Dat merken de burgemeesters van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren op in hun brief aan de Haagse bestuurders. Nederland kampt niet alleen met gezondheidscrisis maar ook met een maatschappelijke crisis, aldus de briefschrijvers.

Geloof en vertrouwen

Nut en noodzaak van de lockdown wordt niet meer ingezien. Het begrip is verdwenen. Steunmaatregelen bieden geen oplossing en steeds vaker is er sprake van burgelijke ongehoorzaamheid, zo constateren de burgemeesters. "Wij ervaren dat het geloof en vertrouwen weg is. Bij vele bewoners en ondernemers staat het water aan de lippen", schrijven de Gooise bestuurders.

Een duidelijke stip aan de horizon is nu van belang. Vandaar dat de burgemeesters in de pen zijn geklommen en naar eigen zeggen een 'klemmend beroep' doen op het kabinet omop zeer korte termijn met een alternatief pakket aan maatregelen te komen, waarin een duidelijk perspectief en concrete handvatten zijn opgenomen.

"Wij staan als lokale bestuurders nog steeds achter het uitgangspunt ‘samen tegen corona’. Maar willen, in afstemming met landelijke overheid, de verbinding blijven behouden met de samenleving", is verder nog te lezen in de brief, die woensdag richting Den Haag is gegaan.