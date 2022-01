Koffie schenken in winkels als coronaverzet van ondernemers: "Het is niet meer eerlijk"

Laat ons gewoon werken. Dat is het statement dat ondernemers uit Bussum, Huizen en Hilversum zaterdag hebben gemaakt in de richting van de beleidsmakers in Den Haag. Op het gratis kopje koffie in de winkels kwam heel veel publiek af. "Het valt niet meer te rijmen, daarom hebben we ook zoveel bijval gekregen."

Een prikkel richting Den Haag is hard nodig, zeggen de ondernemers. Het water staat menig ondernemer aan de lippen. Het perspectief ontbreekt in deze huidige lockdown met de bijbehorende coronamaatergelen volkomen. "We weten dat ze in Den Haag genoeg op hun bordje hebben liggen, maar ze moeten ons niet vergeten", vertelt Kim Bakker, onderneemster van winkel By Loft in de Bussumse Spiegelstraat.

Er moest weer even aan de bel worden getrokken en daarom was er zaterdag een 'lieve, rebelse actie' in de ondernemersstraat in Bussum. De winkeldeuren gingen een paar uur open voor een gratis kop koffie. Voor veel deelnemers was deze actie spannend, maar de grote opkomst deed dat angstige gevoel snel vergeten. De reacties waren hartverwarmend, zo laten de winkeliers weten. Ook kregen ze veel steun. Niet alleen is het hen duidelijk dat er wat anders moet gebeuren, maar dat is ook bij hun klandizie goed doorgedrongen.

Op afspraak werken

De ondernemers willen ondernemen. Het opengooien van de winkels is hun duidelijke oproep en dat is iets wat in hun ogen ook heel verantwoord kan. "We willen allemaal op afspraak werken. Dat is veilig te organiseren. Wij willen ons ook aan de maatregelen houden. Dan moet er wel intelligent beleid komen, zodat wij ons geld kunnen verdienen. In het recente verleden hebben we bewezen heel netjes te kunnen werken", is de opmerking van Bakker.

Daarnaast is de noodzaak om weer te ondernemen groot. Bij veel ondernemers staat het water tot de lippen. Bakker zegt dat menig ondernemer schulden heeft en daardoor nog wel verder moet. Dat is heel lastig nu het spaargeld er doorheen is en eerder verleende steun van de overheid met zeer beperkte omzet terug moet worden betaald.

Werken voor het geld

"Als ze ons op non-actief zetten, wat ze nu doen want we moeten dicht, dan moeten ze ons ook een vergoeding geven. Veel mensen zeggen dat we hulp krijgen van de regering, maar de aanvraag van de financiële hulp heeft mij meer geld gekost dan ik gekregen heb. Wij willen eigenlijk geen hulp, maar gewoon kunnen werken voor onze centen", zegt de Bussumse onderneemster.