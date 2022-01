Speciale markt voor winkeliers in centrum Purmerend: "We moeten iets doen"

Winkeliers uit Purmerend kunnen morgen gratis gebruik maken van de marktkramen. "We kijken wat er wél mogelijk is", vertelt Richard Gort van Binnenstad Ondernemers Fonds (BOF) Purmerend. De ondernemers hebben het met de huidige coronamaatregelen zwaar en zijn - aan het oplopende aantal aanmeldingen te zien - blij met de actie.

"Alle potjes zijn zo langzamerhand leeg", benadrukt Richard Gort. Hij heeft zelf een kledingwinkel en moet zijn wintervoorraad nog zien te verkopen. "Al m'n geld zit in de voorraad. De omzet heb je nodig om nieuwe mode te kopen."



Volgens Gort moest er iets gebeuren en aangezien de markten wel open mogen blijven, hebben ze gemeente Purmerend gevraagd of dat geen optie is.

Minimaal 65 marktkramen

De gemeente laat aan NH Nieuws weten:"Wij maken ons zorgen om onze winkeliers en hebben daarom gekeken wat we binnen de huidige coronamaatregelen kunnen doen om onze ondernemers te helpen. We hebben besloten de weekmarkt in de binnenstad uit te breiden met een extra dag."

Aankomende vrijdag zal de eerste markt zijn. Gort heeft nu zo'n 65 aanmeldingen binnen, maar verwacht dat dit aantal nog wel oploopt. De gemeente betaalt de marktkramen, maar staat wel achter de coronamaatregelen:



"We zijn ons zeer bewust van de noodzaak van de coronamaatregelen en die vinden we ontzettend belangrijk. Ook in onze gemeente is de druk op de zorg groot. Aan de andere kant zien we ook dat onze ondernemers en organisaties zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. Wij denken dat de extra weekmarkt op de vrijdag een verantwoorde manier is om hen te helpen. We gaan goed in de gaten houden of dit goed en veilig verloopt."

Mogelijk twee keer per week

Van de Breedstraat tot de Kaasmarkt: de kramen zullen vrijdag verspreid in het centrum staan. Mocht de lockdown verlengd worden, dan zal de speciale markt voor winkeliers twee keer per week plaatsvinden.