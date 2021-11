Tekort aan parkeerplekken jaagt shoppers binnenstad Purmerend uit

Eindeloos rondjes rijden voordat je een parkeerplek hebt: het is een gruwelscenario voor bezoekers van de binnenstad van Purmerend. De gemeente is druk bezig met het bouwen van parkeergarages, maar dat is volgens ondernemers niet de oplossing. Sommigen zien zich genoodzaakt de binnenstad te verlaten.

Een dame met een invalidenparkeerkaart is al even op zoek naar een plekje. "Er moeten meer parkeerplaatsen komen, maar ik weet niet waar. Alles is vol", zegt ze.

De gemeente onderzoekt nu of ze de binnenstad autoluw kan maken. "Als dat gaat gebeuren, ga ik na 130 jaar niet meer in het centrum blijven zitten. Dan moet ik uitwijken naar een andere locatie in Purmerend", zegt ondernemer Alexander Sanders. Hij merkt dat potentiële klanten de stad soms links laten liggen vanwege het tekort aan parkeerplekken en in een andere plaats gaan winkelen.

Dubbel geparkeerd

Voor de deur van Hellenberg Woninginrichting zijn de problemen al direct duidelijk, vindt Debby Hellenberg. Auto's staan dubbel geparkeerd en er is bijna geen plek meer vrij. "Het is hier een puinhoop, gewone klanten kunnen hier niet parkeren."

Volgens haar zijn de parkeergarages die de gemeente aan het bouwen is, geen oplossing. "Dat is net even te ver weg voor mensen die hier willen shoppen."