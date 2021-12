Winkeliers en horeca organiseren lawaaiprotest tegen lockdown: "We willen ondernemen"

Volgens organisator Sheila Prommenschenckel hebben al meer dan 500 ondernemers zich aangemeld voor het protest: "Er is heel veel bereidheid. Voor de Amsterdamse ondernemers is de lockdown echt verschrikkelijk."

Tijdens het protest zullen de ondernemers vanuit hun winkels of horecazaken zo veel mogelijk lawaai maken 'omdat het zo akelig stil is in Amsterdam.' Bovendien plakken ondernemers stickers in hun etalages.

Huurachterstand net ingelopen

Volgens Prommenschenckel passen ondernemers zich telkens aan, en zijn de huurachterstanden net ingelopen: "Ondernemers zijn geen klagers. We hopen dat we in ieder geval weer op afspraak kunnen openen, we zijn niet voor niets ondernemers. We willen ondernemen."

Ondernemers uit onder andere de Warmoesstraat, Utrechtsestraat, Leidseplein, Dam- en Hoogstraten, Spaarndammerbuurt, Houthaven en Haarlemmerbuurt doen met het protest mee.