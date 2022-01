Toch sporten of winkelen, ondanks lockdown: "Beleid te idioot voor woorden"

Hoewel niet-essentiële winkels en sportgelegenheden tijdens de lockdown gesloten moeten blijven, zoeken veel ondernemers naar manieren om open te gaan. En dat lukt: op diverse plekken in de provincie wordt toch gesport of gewinkeld. "De mensen willen op een veilige manier de handrem eraf en 'hun ding' weer doen", aldus winkeliersbranche INretail.

Nadat afgelopen week duidelijk werd dat de interne fitnessruimte in het Erasmus MC open is 'om het ziekenhuispersoneel fit te houden', besloten twee sportscholen in Amsterdam en Beverwijk ook hun deuren te openen voor zorgpersoneel.

Een aantal Nederlandse sporters neemt dan ook het heft in eigen handen. Zo werd de afgelaste halve marathon van Egmond toch massaal gelopen . Martijn Ploeger deed zondagochtend mee met hardloopmaatje Maarten Vissers en elf andere leden van hun Alkmaarse sportclub. "We waren zeker niet de enigen, het was eigenlijk best wel druk."

Sander Jansen van Performit in Amsterdam noemt het openhouden van de fitnessruimte in het Erasmus MC een ' prachtig initiatief ' waar hij zich graag bij aansluit. "Ik wil me nuttig maken omdat we voor het grote publiek toch dicht zijn, daarom is het zorgpersoneel welkom om hier gratis te komen sporten."

Ondertussen hebben verschillende winkels in de provincie de deuren toch al geopend. "Het draagvlak in de samenleving is er om terug te gaan naar een normaler leven met open winkels", aldus INretail. Een belangrijk signaal hiervan is volgens de organisatie dat ook burgemeesters nu opkomen voor hun lokale ondernemers.

Een ondernemer in Den Burg laat weten: "Sommigen zoeken inderdaad het randje op, zoals een horecaondernemer die laatst een standje kreeg omdat hij muziek aan had staan bij het afhaalpunt." In de brief van de burgemeester stond onder andere dat winkeliers een boete riskeren en dat hun winkel uiteindelijk zelfs volledig gesloten kan worden.

In Haarlem is een winkel al gesloten op last van de burgemeester. Het gaat om skatewinkel Revert '95, waarbij zelfs de sloten zijn vervangen. "Het is achterlijk, dit is echt buiten alle proporties", reageert eigenaar Jeroen Blankevoort op de gedwongen sluiting van zijn winkel. "Des te meer reden dat we ons als ondernemers moeten mobiliseren, dit beleid is echt te idioot voor woorden."

De gemeente geeft aan dat de skatewinkel niet heeft geluisterd naar de waarschuwing van handhaving om geen klanten meer toe te laten. Als gevolg heeft de burgemeester besloten om de winkel te sluiten zolang de coronamaatregelen nog gelden. De huidige lockdown is geldig tot en met 14 januari. In de persconferentie van vrijdag zal duidelijk worden of de huidige maatregelen blijven gelden.