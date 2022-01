Afgelaste halve marathon van Egmond toch massaal gelopen: "Het was heerlijk"

Hardloopmaatje Maarten ziet dat anders. Voor hem is de halve marathon van Egmond - officieel of niet - een meetmoment na de feestdagen. "Het helpt enorm als je een stip aan de horizon hebt, ook om tijdens de feestdagen wat te temperen met eten, en hiervoor te trainen", vertelt hij. "We hadden er al rekening mee gehouden dat de wedstrijd niet door zou gaan en besloten sowieso te gaan rennen."

Maarten trok vanmorgen samen met Martijn Ploegers en nog eens elf andere leden van hun sportclub naar Egmond om te gaan rennen op het strand. Martijn vertelt het wedstrijdelement van de marathon toch gemist te hebben. "Ik ben competitief ingesteld en nu het niet echt een wedstrijd is, heb ik wel wat minder motivatie", vertelt hij vlak na de 'finish'. "Ik was niet zo snel en ik heb er ook minder voor getraind dan normaal."

Maarten, Martijn en hun hardloopvrienden zijn ook allesbehalve de enigen op het strand van Egmond. "Het is best wel druk en er waren heel veel lopers", vertellen ze. "Dat motiveert ook wel. Iedereen moedigt je aan als je er langs loopt. Zo van 'kom op, de laatste kilometers nog' en zo."

Ook Ronald Holthuis loopt vandaag op het parcours van de halve marathon. Hij was er vanmorgen vroeg bij. "Ik denk ook echt dat ik de eerste was", vertelt de 48-jarige sporter. "Ik was er om zes uur, maar toen regende het nog en heb ik nog heel even gewacht voordat ik begon."

Vuurtoren als enige 'toeschouwer'

Hardlopen doet hij na de buien alsnog, maar makkelijk gaat het op het winderige strand allerminst. "Door het hoge water heb ik met natte voeten gelopen, maar het was heerlijk", vertelt hij na afloop.

Ronald loopt het parcours zoals het in de 'echte' halve marathon ook afgelegd wordt. Na zeven kilometer over het strand, rent hij over een pittige klim in de duinen om vervolgens weer terug te keren naar Egmond, waar als je door rent de bekende Van Speijk-vuurtoren in de verte zichtbaar wordt. De vuurtoren is in alle vroegte symbolisch de enige toeschouwer voor Ronald. "Dat het afgelast is, begrijp ik helemaal, maar ik ben toch blij dat ik op mijn eigen tijden heb kunnen rennen."