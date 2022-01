Loopgroep Egmond vergrijst, maar loopt stug door: "Waar jongeren blijven weten we niet"

Weer of geen weer. Al een kleine veertig jaar traint Loopgroep Egmond elke zaterdagmiddag in de duinen bij Egmond-Binnen. De loopgroep hoopt deze traditie nog een lange tijd voort te zetten, maar ziet het aantal deelnemers elk jaar minder worden. Het gros van de deelnemers is ouder dan 65 jaar en veel nieuw aanwas van jonge leden is er niet.

"In het begin hadden we zo’n 70 leden en liepen we vaak met een man of 25. Als er nu tien man komen is dat al een hele opkomst", vertelt de 69-jarige Jan Admiraal, die al vanaf 1985 lid is. "Steeds meer leden houden ermee op. De meesten zijn ouder dan 65 jaar. En als je op oude leeftijd een blessure krijgt is het een stuk lastiger om terug te komen," legt hij uit.

Voorzitter Harry Gul was erbij vanaf het eerste uur. Samen met Maarten Groen houdt hij de club in leven. "We willen deze unieke training op zaterdagmiddag graag door laten gaan. Maar de club wordt steeds ouder. Dat zie je ook bij andere loopclubs gebeuren. Mensen gaan ook andere sporten doen, dat is ook heel begrijpelijk. Maar we willen dit niet verloren laten gaan."