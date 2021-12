Na afgelasten van 'de halve', nu ook streep door Egmondse wandelmarathon

De wandelmarathon stond voor het weekend van 22 en 23 januari in de agenda. Ondanks dat de afgekondigde coronalockdown tot de 14de geldt, verwacht Le Champion niet een week later het evenement wél te kunnen organiseren.

Duidelijkheid scheppen

"In ieder geval niet in een ambiance die past bij het wandelevenement", stelt de organisatie die de afgelasting erg betreurt. "Maar we willen met onze keuze op tijd duidelijkheid geven aan deelnemers, partners en horeca aan het parcours. Daarnaast is de ontwikkeling van het virus onzeker."

Tijdens de laatste editie van de wandelmarathon in 2020 liepen er nog 11.000 mensen over het strand en door het Noordhollands Duinreservaat. "Alle ingeschreven deelnemers ontvangen hun inschrijfgeld terug, met aftrek van de redelijke kosten die wij gemaakt hebben", belooft Le Champion.

In 2023 staat de Egmond Wandel Marathon gepland op 21 en 22 januari.