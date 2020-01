Bashir Abdi wint halve marathon van Egmond

De race leidde over zeven kilometer strand en via de duinen in noordelijke richting naar Egmond aan Zee. De halve marathon is speciaal omdat ook de regionale lopers kans maken; de internationale toplopers hebben vaak moeite met de zware omstandigheden. Zo ook deze zondag: er stond een straffe wind van windkracht zes.

"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", aldus de winnaar. "Er was heel veel sfeer en dat zorgt ervoor dat je heel aangenaam kunt lopen. Ze stonden allemaal te juichen en te roepen, heel motiverend." Noord-Hollander Michel Butter liep een tijd van 1.10.09, Mohamed Ali dook onder de tijd van 1.09.00. Met de derde plek was hij de beste Nederlander.

Vrouwen

Bij de vrouwen was de Ethiopische Tsehay Gemechu de beste in 1.20.29, Bo Ummels uit Castricum zette met 1.24.01 de beste Nederlandse tijd neer. "Op het strand was het tempo heel langzaam. Daarna brak het los. Het was echt heel mooi om als eerste Nederlandse over de finish te komen."