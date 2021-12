Halve marathon van Egmond en strandrace afgelast: "Enorm balen"

De Egmond Halve Marathon en de strandrace Egmond-Pier-Egmond zijn afgelast. Dat laat organisator Le Champion weten aan NH Nieuws. De grote hardloop- en mountainbikewedstrijden, waar duizenden sporters en toeschouwers op af komen, zouden in het tweede weekend van januari plaatsvinden. "We konden niet anders door de verlengde coronamaatregelen en de opmars van omikron-variant", legt eventmanager Jan Willem Mijderwijk uit.

Het is het tweede jaar op rij dat beide winterklassiekers vanwege corona niet door gaan. "Het is onze missie om mensen in beweging te brengen, maar de optelsom van alle factoren die in Egmond meespelen brengt te veel risico's met zich mee", stelt Mijderwijk.

"Het busvervoer van alle deelnemers en toeschouwers van en naar Egmond aan Zee, de beperkte binnenruimte die er is om de anderhalve meter te waarborgen in combinatie met de weersomstandigheden in Egmond, maakt het organiseren van deze winterklassiekers nu onmogelijk."

Normaal gesproken stroomt de badplaats vol met ruim 3.500 fietsers op de zaterdag en 18.000 hardlopers op de zondag. Beide races zijn berucht om het 'gevecht met de elementen' op het strand en in de duinen.

Alle sporters zullen persoonlijk bericht krijgen van Le Champion. "Deelnemers krijgen hun inschrijfgeld terug na aftrek van de redelijke kosten die we al gemaakt hebben. We moeten ook nog kijken wat we aan steun terugkrijgen van de overheid. We gaan er voor om dat bedrag zo hoog mogelijk te krijgen voor iedereen."

Klap voor Egmond

Ook voor het kustdorp zal de afgelasting een enorme domper zijn, weet Mijderwijk. "Ik kreeg de afgelopen dagen al veel vragen en berichtjes uit Egmond: gaat het door? Dit evenement is echt van en voor Egmonders. Het is een van de hoogtepunten van het jaar in het dorp."

"Economisch betekent dat zeker ook wat. En dat voor het tweede jaar op rij. Ze zullen daar, net als wij, heel stevig balen. Wij dachten dat het in oktober de goede kant opging, we konden de Amsterdam Marathon ook door laten gaan, maar helaas. De realiteit is anders."

Wandelmarathon

Twee weken na de halve van Egmond staat de wandelversie vooralsnog wél op de planning. Die kan onder de huidige coronamaatregelen nog wel door gaan. Le Champion werkt aan een aangepast programma.

"Zo'n alternatief is voor 'de Egmond halve' en de strandrace niet mogelijk. Dit is zo uniek. We doen het goed of niet", stelt eventmanager Mijderwijk. In 2023 staan de races op 7 en 8 januari op de kalender.

Nieuwjaarswedstrijd

Anderhalve week geleden haalde de organisatie van de traditionele NIeuwjaarswedstrijd bij Koninklijke HFC in Haarlem ook een streep door het duel dat voor 8 januari op de agenda stond. De wedstrijd tegen de ex-internationals onder leiding van Sjaak Swart vond voor het laatst in 2020 plaats.