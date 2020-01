Duizenden wandelaars trekken over het strand tijdens Egmond Wandel Marathon

De marathon wordt dit jaar voor de zeventiende keer georganiseerd. In totaal doen er zo'n 13.500 mensen mee, al is zaterdag verreweg de meest populaire dag met zo'n 7.500 wandelaars.

Over het hele weekend zijn vrouwen het best vertegenwoordigd, zo'n 70 procent van de inschrijvers is van het vrouwelijke geslacht. De gemiddelde leeftijd van de wandelaars is 54 jaar.

Deelnemers konden kiezen uit een wandeling van 10.5 en 21.1 kilometer, die ze door de duinen en langs het strand leidt.