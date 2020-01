Walter (79) gaat nog één keer vlammen tijdens de Egmond Halve Marathon

SCHOORLDAM - In 1980 liep de toen 39-jarige Walter van Gelderen voor het eerst mee in de Egmond Halve Marathon, wat hij een bijzondere ervaring vond. Nu, 40 jaar later, maakt hij zich klaar voor de volgende editie. Het wordt, denkt hij zelf, zijn laatste wedstrijd.

NH Nieuws

De inmiddels 79-jarige Van Gelderen rent op een rustig tempo door de bossen van de Schoorlse Duinen. "Ik ben een beetje verkouden dus ik doe het even kalm aan", vertelt hij. De hardloper begon pas op relatief late leeftijd met het meedoen aan wedstrijden. "De Halve van Egmond was mijn eerste en wordt ook mijn laatste." In de afgelopen 40 jaar heeft de hardloopfanaat zo'n 25 keer mee gedaan aan de wedstrijd. Blessures en af en toe een vakantie dwongen hem tot andere keuzes. Toch zit de liefde diep: "Het is een kick, het is namelijk heel onvoorspelbaar. Zo loop je met 12 graden boven nul, de keer erna is het met 12 onder nul. Dat maakt het heel apart."

Quote "De 'drive', mijn partner noemt het bezetenheid, die zit er nog altijd" Walter van gelderen

Zeker de eerste jaren was het afzien tijdens de wedstrijd over het strand, door de duinen, bossen en de dorpen. "Het was nog veel kleinschaliger maar het was wel iets harder. Er waren nog wat meer hogere heuvels ingetekend en het ging onder alle weersomstandigheden door." Het hardlopen is een echte passie. Het tempo wordt met de hogere leeftijd wel iets lager: "Ja dat is accepteren, een levenslange les. Ik heb mijn snelste tijden neergezet toen ik in de zestigplus categorie zat. Daar moet ik niet meer teveel naar omkijken. Maar de 'drive', mijn partner noemt het bezetenheid, die zit er nog altijd." Tekst gaat door onder de foto