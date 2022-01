Jeroen verbijsterd na sluiting van zijn skateshop: "Ik sta perplex, het is achterlijk"

Zaterdagochtend kwam er al een handhaver langs om te kijken of Jeroen zich aan de regels hield. De Haarlemmer legde aan NH Nieuws uit waarom hij ervoor kiest om zijn zaak open te houden, met alle maatregelen zoals afstand houden en het dragen van mondkapjes. "De tegemoetkomingen van de overheid zijn nu nog slechter. Er zit geen vet meer op de botten, we moeten wel. De kachel moet letterlijk blijven branden." Leveringen komen rijkelijk laat, maar moeten wel betaald worden. De huurrekening van december was voor hem twee keer zo hoog door alle prijsstijgingen.

"Het is achterlijk, dit is echt buiten alle proporties", reageert Jeroen op de gedwongen sluiting van zijn winkel. "Des te meer reden dat we ons als ondernemers moeten mobiliseren, dit beleid is echt te idioot voor woorden."

'We zijn geen dobbelsteen'

Jeroen hekelt het huidige coronabeleid en vindt dat er veel meer gekeken moet worden naar wat er wél mogelijk is, in plaats van alles te sluiten. "Er moeten gewoon andere oplossingen komen voor ondernemers. Wij kunnen niet als een soort dobbelsteen, maar iedere kant opgegooid worden en dan maar kijken wat de uitkomst is. De retail, horeca en de kunst- en cultuursector hebben laten zien dat het op een andere manier kan, dat we met inachtneming van basisregels gewoon goed kunnen ondernemen."

Hij heeft begrip voor de situatie in de ziekenhuizen, maar stelt dat de situatie nu anders is dan een jaar geleden. Onder meer door de hoge vaccinatiegraad. "We hebben nu met de uitloper van de vorige, zoveelste variant te maken. Moeten we nou elke keer bij een nieuwe variant, die in de media nog dreigender wordt neergezet, de boel sluiten? Ik denk het niet."

Veel steun, maar ook twijfels

Van de andere ondernemers in de Kleine Houtstraat krijgt hij veel steun voor zijn actie. "Ik snap het wel. Ik ben kapper en mijn kapsalon is dicht en dat is heel vervelend, maar ik denk dat iedereen dát moet doen om te kunnen overleven", aldus de kapper aan de overkant. "Ik geef nu online live-kapperseducatie, want praktijkonderwijs mag wel doorgaan."

Vanmorgen sprak Jeroen de hoop uit dat andere ondernemers hem zullen volgen om samen een sterk front te vormen tegen het huidige beleid. Passerend winkelend publiek reageert verdeeld. "Ik vind het goed, want de ondernemers krijgen altijd maar een dikke middelvinger van de overheid op dit moment", aldus een voorbijganger. Een mevrouw twijfelt of het nou verstandig is, want als alle winkels open zouden gaan, zou dat mogelijk weer slecht kunnen uitpakken voor de ziekenhuizen, denkt ze.

Reactie gemeente

Volgens een woordvoerder van de gemeente Haarlem heeft Jeroen niet geluisterd naar de waarschuwing van handhaving om geen klanten meer in zijn winkel binnen te laten. Daarop heeft de burgemeester besloten om de skatewinkel te sluiten zolang de coronamaatregelen bepalen dat winkels dicht moeten zijn. Ze geeft aan dat Jeroen bezwaar kan aantekenen tegen de gedwongen sluiting en dat er dan een gesprek met de gemeente zal volgen.

Dat laatste zal Jeroen zeker doen. Hij is boos en ongelooflijk teleurgesteld. "De gemeente laat zien dat ze een zero-tolerancebeleid uitvoert, waarbij wij als afschrikvoorbeeld worden gebruikt naar andere ondernemers. Mijn webshop runde ik ook vanuit de winkel, dus daar heb ik nu ook niks meer aan. Ik sta perplex, dat dit zo extreem wordt aangepakt. Ook andere ondernemers die ik heb gesproken, geloven niet dat dit in Haarlem kan gebeuren. Ik wil heel graag deze draconische maatregel snel bespreken met de burgemeester om onze kant van het verhaal toe te lichten."