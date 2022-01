Sportschool opent voor zorgpersoneel: "Als Kuipers het kan, dan wij ook"

De sportschool van Debbie Keskin is vanaf vandaag geopend voor zorgpersoneel . Het rijmt volgens haar niet dat de sportschool in het Erasmus UMC van Ernst Kuipers wel open mag, maar alle andere sportfaciliteiten niet. "Wij doen precies hetzelfde als het ziekenhuis in Rotterdam."

Ernst Kuipers was tot vandaag voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus UMC. Vanaf vandaag vervult hij de rol van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder zijn toezicht vormde de sportschool in het Rotterdamse ziekenhuis een uitzondering op de lockdownregel dat sportscholen dicht moesten blijven. Debbie: "En als de heer Kuipers het kan, kunnen wij het ook."

"De sportschool is hartstikke leeg door de lockdown. Dus wij dachten, waarom bieden we in de tussentijd onze sportschool niet aan voor zorgpersoneel?", vertelt Debbie. Als de verslaggever haar erop wijst dat ze in overtreding is, zegt ze: "Waarom? Wij bieden onze sportschool aan voor zorgpersoneel. Verder zijn we hartstikke dicht."

"Als er boa's komen, vraag ik ze om advies over hoe we aan dezelfde voorwaarden kunnen voldoen als het ziekenhuis in Rotterdam"

Cardio Fitness in Beverwijk is niet de enige gym die verbaasd is over die uitzondering. Ook Performfit in Amsterdam blijft open voor zorgpersoneel. Sander Jansen, eigenaar van de sportschool: ''Ik wil me nuttig maken omdat we voor het grote publiek toch dicht zijn, daarom is het zorgpersoneel welkom om hier gratis te komen sporten.''

'Topinitiatief'

De actie van Debbie wordt in elk geval goed ontvangen. "Ik ben blij dat ik weer mag", zegt een Haarlemse praktijkverpleegkundige op de loopband. "Het is zowel lichamelijk als mentaal nodig om te sporten." Een andere sporter is het hiermee eens. "Dit initiatief is top. Zorgpersoneel moet sporten om gezond en fit te blijven, maar ik vind het eigenlijk voor iedereen belangrijk."

Signaal

Het openen van de sportscholen dient meerdere doelen volgens Debbie. "We zijn het zat. Uiteindelijk willen we open voor iedereen. Als het sporten goed is voor het zorgpersoneel, is het goed voor iedereen."De boodschap is duidelijk. Gooi alle sportfaciliteiten open."

Voor een boete is Debbie niet bang. Ze hoopt niet dat er boa's komen, maar mochten die wel aankloppen dan heeft de een plan. "Dan vraag ik of ze advies willen geven over hoe we aan dezelfde voorwaarden kunnen voldoen als de sportschool in het ziekenhuis in Rotterdam."