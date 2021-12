LIVE NH Sport: Helmond Sport - FC Volendam en Telstar - VVV Venlo

FC Volendam staat er met nog drie duels tot de winterstop goed voor. De ploeg van trainer Wim Jonk is koploper met een voorsprong van drie punten op Excelsior en een marge van vijf punten op FC Emmen. Aan het einde van het seizoen promoveren de bovenste twee clubs naar de eredivisie. Met Helmond Sport (uit), Jong PSV (thuis) en Almere City FC (uit) moet het voor de Volendammers mogelijk zijn als winterkampioen de eerste seizoenshelft af te sluiten.

De cijfers van Helmond Sport zijn veel minder florissant. Sinds 10 oktober werd er niet meer gewonnen en de zeventiende plek op de ranglijst is daar automatisch het gevolg van.

Close game

Toch is het voor de mannen van trainer Wim Jonk uitkijken geblazen. De wedstrijden op sportpark De Braak worden vrijwel nooit gemakkelijk gewonnen. In 2018 werd het een keer 1-4, maar verder was het eigenlijk altijd een close game. Vorig seizoen bezorgde invaller Nick Doodeman met een doelpunt in de laatste minuut zijn ploeg een minimale 1-0 overwinning.

De aftrap is om 20.00 uur. Frank van der Meijden is de verslaggever in Helmond.

