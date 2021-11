Telstar neemt een puntje mee uit Oss

Door een doelpunt van Cas Dijkstra heeft Telstar gelijkgespeeld tegen TOP Oss. De Witte Leeuwen stonden halverwege op achterstand, maar rechtten in de tweede helft de rug: 1-1. Het is pas het tweede punt voor Telstar deze maand.

Telstar, dat opnieuw in een 4-3-3-formatie speelde, had het moeilijk met de nummer negentien van de ranglijst. De thuisploeg was de betere ploeg, maar tot grote kansen leidde dat ook weer niet. Na een kwartiertje kwamen de Velsenaren beter in de wedstrijd.

Ondanks het feit dat Telstar meer grip kreeg, werd het wel 1-0 in de 29e minuut. Uitblinker Jearl Margaritha kreeg de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied en passeerde met een diagonaal schot doelman Abdel el Ouazzane. De keeper kreeg de voorkeur boven Trevor Doornbusch.

Sterk uit de kleedkamer

Andries Jonker greep halverwege in en haalde Yassine Zakir en Gyliano van Velzen naar de kant. Zij werden vervangen door Yael Liesdek en Ozan Kökcü. Het bleek een goede zet van de trainer, want Kökcü was vijf minuten later betrokken bij de gelijkmaker. Hij legde terug op Dijkstra, die vanaf randje zestien scoorde met een mooie boogbal.

Beide ploegen konden wel drie punten gebruiken, maar ze leken ook allebei tevreden met een punt. Ondanks enkele mogelijkheden bleef het dan ook bij 1-1. Telstar blijft zestiende staan met achttien punten uit zeventien duels. TOP Oss heeft alleen FC Dordrecht onder zich.

Opstelling Telstar: El Ouazzane; Zakir (Liesdek/46), Tugarinov, Aktas, Berenstein; Dijkstra (Smit/71), Van Wetten (Vlijter/78); Van Velzen (Kökcü/46), Plet, Fernandes