Exit trainer Hans de Koning bij VVV-Venlo

VENLO - Het trainersavontuur van Hans de Koning bij VVV-Venlo is voortijdig beëindigd. Dinsdagochtend bevestigde de eredivisionist het ontslag van de trainer uit Broek op Langedijk. De slechte resultaten van de laatste weken waren voor de club de reden om dit besluit te nemen.

Enkele weken geleden werd al duidelijk dat VVV-Venlo en De Koning na afloop van dit seizoen uit elkaar zouden gaan. Na de zevende nederlaag op een rij in de competitie en de recente uitschakeling in de halve finale van de KNVB-beker viel het doek voor De Koning. In de eredivisie staan de Limburgers nog net op een veilige plek. Het verschil met Willem II, dat een play-off-positie bezet, bedraagt één punt.

Ruim drie weken geleden gaf de oud-trainer van onder meer FC Volendam in gesprek met NH Sport aan dat hij het in Venlo goed naar zijn zin had.

