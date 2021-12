FC Volendam-trainer Wim Jonk: "De eerste plek moet juist prikkelen"

FC Volendam treedt vrijdagavond aan tegen het laaggeklasseerde Helmond Sport. De lijstaanvoerder van de eerste divisie is al vijftien wedstrijden ongeslagen, maar volgens trainer Wim Jonk wordt het met de week zwaarder. "Uitdagers willen altijd graag van je winnen. Daarom moeten wij elke week weer knallen."

FC Volendam-trainer Wim Jonk: "Eerste staan hoort je te prikkelen" - NH Sport/Frank van der Meijden

Jonk concludeert bovendien dat gezien de wedstrijden in de maand november, het vaak nog te wisselvallig is bij zijn team. "Dat geldt overigens voor heel veel ploegen in onze competitie. Wij moeten echt stabieler worden, maar ik kijk ook vooral naar de dingen die wij creëren. Wij creëren elke wedstrijden enorm veel kansen en helaas gaan die er niet allemaal in. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt", aldus Jonk.

Quote "Of het nou wedstrijd één is, of wedstrijd achttien, je moet altijd aan staan en vlammen" FC Volendam-trainer Wim Jonk

FC Volendam, dat vandaag het eerste uur achter gesloten deuren trainde, treft in Helmond Sport historisch gezien een moeilijke tegenstander. "Je moet niet alleen naar de ranglijst kijken of naar de einduitslagen van wedstrijden. Helmond Sport is de laatste jaren altijd lastig geweest voor ons", vertelt Jonk. "Zij willen net als ons graag voetballen en dus moet je ze niet te veel ruimte geven. Je kan het daar erg lastig krijgen, mits jij je eigen dingen niet goed doet."

Wim Jonk: "Wij hebben het nooit makkelijk tegen Helmond Sport" - NH Sport/Frank van der Meijden

Visser op de weg terug Jonk kan tegen Helmond Sport over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Enkel Boy Deul trainde niet mee vanwege lichte klachten. Wel deed Kevin Visser weer voor de volle honderd procent mee op de afsluitende training. De voormalig aanvoerder van FC Volendam is op de weg terug van een slepende knieblessure. Tekst gaat verder onder de video

Kevin Visser: "Zij die nu spelen moeten scherp zijn, want ik ben bijna terug" - NH Sport/Frank van der Meijden

"Ik ben juist heel blij dat het zo goed gaat met FC Volendam. Het is ook mijn club en mijn team, dus natuurlijk ben ik blij", aldus Visser, die zo laat weten dat er geen sprake is van jaloezie richting zijn teamgenoten en de eerste positie op de ranglijst. "Als voetballer wil je natuurlijk je steentje bijdragen en ik ben er ook van overtuigd dat ik dit seizoen nog van waarde kan zijn. De jongens die nu spelen, die hebben hun plekje in het team. Maar zij zullen scherp moeten blijven want ik ben weer bijna terug."

Helmond Sport - FC Volendam is vrijdagavond live te horen op NH Radio. De uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur. De aftrap van het duel is om 20.00 uur.