Uitgeputte Telstar-rechtsback Yassine Zakir snakt naar winterstop

Nog drie wedstrijden dit kalenderjaar en dan is het winterstop. Voor Yassine Zakir is dat nog drie keer flink doorbijten. De rechtsback van Telstar loopt inmiddels op zijn laatste benen en snakt naar rust. "Ik heb meer gespeeld dan ik heb verwacht."

VVV doet het ook niet goed met een veertiende plek, terwijl de ploeg vorig seizoen nog in de eredivisie speelde. "Met prima spelers doen ze het teleurstellend", zegt Jonker over de aankomende tegenstander.

Systeem

De laatste weken is er veel te doen om het systeem dat Jonker hanteert. De oefenmeester liet zijn ploeg vooral in een 5-3-2 systeem spelen, maar de laatste drie wedstrijden is Telstar overgeschakeld naar het 4-3-3 systeem. Voor de wedstrijd tegen VVV houdt Jonker de kaarten nog tegen de borst. "Er zijn twee ploegen in Europa die altijd in hetzelfde systeem kunnen spelen."

