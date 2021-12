Wat zeggen de cijfertjes? FC Volendam tegen tegenpool; Telstar goed tegen VVV

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de achttiende speelronde in de eerste divisie. Koploper FC Volendam doet het de laatste jaren goed in Helmond, maar verloor al met al vaker dan dat het won. Telstar treft VVV-Venlo, waar het thuis vaak van wint.

Helmond Sport - FC Volendam

Weinig snelle goals:

Het is alleen Kees Kwakman gelukt om namens FC Volendam binnen vijf minuten te scoren in Helmond. Dat deed de voetbalanalist van tegenwoordig in 2006. Ook Helmond Sport kreeg het maar één keer voor elkaar om snel op 1-0 te komen. Twintig jaar geleden maakte Ilja van Leerdam in de vijfde minuut de openingsgoal.

Vier keer was FC Volendam langer ongeslagen:

Op dit moment is Het Nieuwe Oranje al vijftien wedstrijden op rij zonder nederlaag. In de clubhistorie lukte het vier keer om een langere reeks neer te zetten. Dat gebeurde in 1958, 1970, 1987 en 2008. Het record staat op 21 duels (1970).

10 oktober laatste zege voor Helmond:

Voor tegenstander Helmond Sport, dat zeventiende staat, is het een heel ander verhaal. De ploeg van trainer Wil Boessen heeft al zeven wedstrijden niet gewonnen. De Brabanders scoren ook moeilijk. Alleen Jong AZ (veertien) maakte minder goals dan Helmond (vijftien).

Vaker verloren dan gewonnen:

FC Volendam heeft in de geschiedenis veertien keer verloren op bezoek bij Helmond Sport. Dat is vaker dan dat de Noord-Hollanders wonnen in Helmond. Dat gebeurde dertien keer. De andere zes duels eindigden in een gelijkspel.

In vorm in Helmond:

Van de laatste acht wedstrijden in Helmond won FC Volendam er vijf. Twee keer werd het gelijk en slechts één keer bleven de drie punten in Noord-Brabant. Vorig seizoen leek het bij 0-0 te blijven, maar Nick Doodeman zorgde in de 91e minuut voor de 0-1.