Wat zeggen de cijfertjes? Fijne tegenstander voor Mühren, Telstar - ADO in balans

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de zestiende speelronde in de eerste divisie. In Amsterdam spelen twee ploegen in vorm tegen elkaar: Jong Ajax - FC Volendam. ADO Den Haag is na veertien seizoenen weer eens tegenstander van Telstar in de competitie.

Jong Ajax - FC Volendam Mühren op schot in Amsterdam:

De twee keer dat Robert Mühren met FC Volendam de uitwedstrijd tegen Jong Ajax speelde, wist hij vier keer te scoren (2x twee doelpunten). Dit jaar wist de spits, die zeven seizoenen elders actief was, namens SC Cambuur ook te scoren op De Toekomst. Dit seizoen maakte Mühren al veertien goals in veertien competitiewedstrijden. Twee ploegen in vorm:

Beide teams hebben in de competitie al even niet verloren. Voor Jong Ajax is dat 1,5 maand geleden, terwijl FC Volendam al ruim drie maanden niet onderuit ging. In de laatste vijf wedstrijden pakte de ploeg van John Heitinga dertien punten, de koploper speelde elf punten bij elkaar. Heel dikke nederlaag:

Bijna vier jaar geleden wist Jong Ajax in het kampioensjaar met 7-0 te winnen van FC Volendam. Dat is voor de Amsterdamse beloften de een-na-grootste zege ooit (8-0 tegen Almere City). Op die bewuste 22 december 2017 deden bekende namen als Noussair Mazraoui, Dani de Wit, Noa Lang, Mitchel Bakker en Carel Eiting mee. Voor FC Volendam was het de negende nederlaag in de clubgeschiedenis met minimaal zeven goals verschil. Vorig seizoen gelijkspel:

Ook de laatste ontmoeting in Amsterdam tussen Jong Ajax en FC Volendam was zonder publiek. Het Noord-Hollandse onderonsje eindigde in 1-1. Martijn Kaars zette de ploeg van Wim Jonk op voorsprong. Victor Jensen maakte nog in de eerste helft gelijk. Helft gewonnen, kwart verloren:

De wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Volendam is pas acht keer gespeeld op Sportpark De Toekomst. De helft van de keren gingen de drie punten mee de bus in naar Volendam. Twee keer wonnen de Amsterdammers en de andere twee keer pakten beide een punt.

Telstar - ADO Den Haag Telstar speelt graag op 19 november:

Voor de Velsenaren is het morgen de zesde keer dat men speelt op 19 november. Van de vijf voorgaande wedstrijden werd er vier keer gewonnen. Een van die duels was de 2-0 zege van vorig seizoen op FC Dordrecht. Wisselvallige vorm:

Zowel Telstar als ADO Den Haag is niet in de beste doen. De ploeg van trainer Andries Jonker speelde zondag gelijk tegen De Graafschap na twee opeenvolgende nederlagen. In de laatste vijf wedstrijden werden vijf punten gepakt. Nummer zeven ADO, dat de eerste periode won, doet het iets beter met zeven punten uit de laatste vijf. Bekende namen bij beide teams:

In het recente verleden hebben voetballers Jerdy Schouten (tegenwoordig Bologna) en Rody de Boer (Roda JC) bij zowel Telstar als ADO Den Haag gespeeld. André Wetzel en Piet de Visser zijn twee trainers die beide ploegen onder hun hoede hadden. Geen speler van de huidige selecties heeft een verleden bij de tegenstander van morgen. ADO sterk tegen Telstar deze eeuw:

Het is de Witte Leeuwen vanaf 2000 twee keer gelukt om ADO Den Haag te verslaan (1x thuis, 1x uit). De bezoekers namen drie keer de punten mee na een bezoek aan Telstar en wonnen ook twee keer in Den Haag. Het bekerduel in 2016 was eveneens een prooi voor ADO: 2-1. Laatste competitie-ontmoeting in 2007:

Na dertien seizoenen in de eredivisie is ADO Den Haag terug op het tweede niveau. En dus is ook Telstar weer tegenstander. Ze stonden 25 keer tegenover elkaar in Velsen-Zuid en de resultaten zijn in balans: beide wonnen elf keer en drie maal eindigde het gelijk. Het laatste competitieduel was een prooi voor de Hagenaars.