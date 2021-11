Wat zeggen de cijfertjes? Telstar wil na 32 jaar weer eens winnen in Doetinchem

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de volgende speelronde in de eerste divisie. Van de Noord-Hollandse profclubs komt alleen Telstar dit weekend in actie. Voor de ploeg van Andries Jonker wacht een traditioneel lastig uitduel op De Vijverberg.

Alleen Koeman jr. hield de nul:

Het is alweer zes wedstrijden geleden (inclusief KNVB-beker) dat Telstar geen tegendoelpunt kreeg. Dat gebeurde met Ronald Koeman jr. onder de lat tegen FC Den Bosch. Ook in de duels met FC Dordrecht en Jong AZ hield hij de nul. Keepers Trevor Doornbusch en Abdel El Ouaouzzane kregen het dit seizoen nog niet voor elkaar om hun doel schoon te houden.

Veel gemeenschappelijke spelers/trainers:

Er zijn maar liefst 31 spelers en trainers die bij zowel Telstar als De Graafschap onder contract hebben gestaan. De meest in het oog springende is natuurlijk Simon Kistemaker. Als trainer was de IJmuidenaar succesvol met beide clubs. Ook o.a. Piet de Visser, Hans Kraay jr., Mike Snoei, Hennie Meijer, Toine van Huizen, Ralf Seuntjens, Daryl van Mieghem en Jasper van Heertum (actief bij De Graafschap) werkten in Doetinchem én Velsen-Zuid.

Spektakel in de play-offs:

In het seizoen 2017/2018 troffen Telstar en De Graafschap elkaar in de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Nadat de Velsenaren thuis met 3-2 hadden gewonnen werd het ook op De Vijverberg een spektakelstuk. De Superboeren trokken aan het langste eind door met 4-2 te winnen. Van Mieghem maakte tien minuten voor tijd het winnende doelpunt.

Pas vijf keer gewonnen:

De trip naar Doetinchem heeft Telstar niet al te veel punten opgeleverd in de loop der jaren. In dertig competitiewedstrijden werden 22 punten behaald. Er werd vijf keer gewonnen - de laatste keer was in 1989 - en zeven keer eindigde het in een gelijkspel. Twee jaar geleden leken de Witte Leeuwen te winnen door een goal van Reda Kharchouch in de 93e minuut, maar Seuntjens zorgde twee minuten later voor de gelijkmaker: 2-2.

Vorig seizoen ook zonder publiek:

De eerste uitwedstrijd van Telstar dit kalenderjaar was tegen De Graafschap. Toen waren er ook geen supporters welkom in voetbalstadions. De mannen van Jonker gingen met 2-0 onderuit door goals van Joey Konings en Seuntjens.

De aftrap in Doetinchem is morgenmiddag om 14.30 uur. Reacties na De Graafschap - Telstar verschijnen op al onze kanalen. In NH Sport op NH Radio blikken we morgenavond vanaf 18.00 uur terug op de wedstrijd.