Van Gaal-mania compleet: Telstar wint verrassend van Jong AZ

Van Gaal keek vooral zittend, net als de ruim 3.000 toeschouwers, in de dug-out naar de wedstrijd. Hoofdtrainer Andries Jonker had gisteren al aangegeven dat de bondscoach een observerende coach is. Hij zag dat Telstar al binnen tien minuten op voorsprong kwam. Aanvoerder en spits Plet frommelde een voorzet van Rashaan Fernandes binnen.

Die voorsprong hielden de Velsenaren daarna vrij simpel vast. Jong AZ was namelijk niet bij machten om Telstar hun wil op te leggen. De Alkmaarders werden eigenlijk alleen gevaarlijk met schotjes van Yusuf Barasi en Mo Taabouni. De tactiek van Van Gaal en Jonker bleek dus te werken, al speelde Telstar geen oogstrelend voetbal.

Koeman jr. redt fraai na overtreding

Het werd alleen in de slotfase van de tweede helft nog echt spannend. Vlak voor tijd maakte Telstar-keeper Ronald Koeman jr. een onhandige overtreding buiten het strafschopgebied. Hij kreeg een gele kaart en maakte zijn fout meteen goed. Met een katachtige redding tikte de zoon van Ronald Koeman de vrije trap van Bram Franken uit de kruising.

Ereronde met Van Gaal

Telstar kwam in de vier minuten durende blessuretijd niet echt meer in de problemen. Na het laatste fluitsignaal was er een slaak van opluchting op Sportpark Schoonenberg. Samen met de spelers en de technische staf liep Van Gaal daarna een ereronde. Hij kreeg uiteraard een staande ovatie van het publiek.

Door de tweede zege op rij stijgt Telstar naar de vijftiende plaats in de eerste divisie. De Witte Leeuwen hebben negen punten na acht wedstrijden. Jong AZ zakt van de eerste naar de vijfde plaats.