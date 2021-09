Terugkijken: Bondscoach Louis van Gaal traint Telstar

Menig Telstar-fan keek er al maanden naar uit: Louis van Gaal als trainer van de Witte Leeuwen. Vanochtend stapte de bondscoach het veld op in Velsen-Zuid en leidde hij voor één keer de training. NH Sport was er live bij.

Uiteraard was er in deze uitzending veel aandacht voor Van Gaal als trainer op het veld, maar daarnaast kwamen er ook diverse prominenten aan het woord. Zo sprak presentator Erik-Jan Brinkman met Frans van Essen. De oud-speler van Telstar voetbalde nog samen met Van Gaal in het seizoen 1977-1978. Verder vertellen Telstar-directeur Pieter de Waard en oerfan Dicky Sintenie hun belevenissen over deze unieke dag.

Persconferentie

Na de training vindt er ook nog een persconferentie met Louis van Gaal plaats. Deze begint om 12.15 uur en is hier ook live te volgen. We zenden ook uit via Facebook en YouTube.

Jong AZ

De training is een voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag, want dan is Van Gaal ook de hoofdtrainer van Telstar. Tegenstander die avond is buurman en koploper Jong AZ. NH Sport doet op de radio live verslag van deze wedstrijd vanaf 19.00 uur.