The day after the night before: Andries Jonker verheugt zich op Telstar - Jong AZ

Over ruim 24 uur speelt Telstar tegen Jong AZ met bondscoach Louis van Gaal op de bank naast trainer Andries Jonker. Na alle media-aandacht van gisteren was het vandaag weer rustig op de traning in Velsen-Zuid. "Terug naar normaal", zegt Jonker.

Telstar-trainer Andries Jonker - Pro Shots / Remko Kool

"Gisteren was een heel mooie en bijzondere dag voor de club. Met name voor de Telstar-fans, sponsoren, spelers en staf. En iedereen die voetbal een warm hart toedraagt. Iedereen die erbij was. Het was een topdag voor Telstar."

De training trok waarschijnlijk meer media-aandacht dan de wedstrijd. "Morgen zijn er ook andere belangrijke evenementen", weet Jonker. "Zo'n woensdagochtend is toch een moment dat er weinig anders speelt. De Nederlandse voetbalpers kon massaal uitrukken om de bondscoach aan het werk te zien bij de kleinste club van Nederland. Door mij gekscherend weleens de gevulde koeken-club genoemd. Dat leverde een uniek beeld op." Vandaag niets van dat alles in het Telstar-stadion. "Terug naar normaal. We hebben het een klein beetje gehad toen ik hier kwam en toen Edgar Davids assistent-trainer werd qua aandacht. Dit was natuurlijk heel veel aandacht. Elke keer is de tweede dag dan weer heel rustig met alleen lokale pers." Staan of zitten in dug-out? Van Gaal is een trainer die vaak zit in de dug-out als er gevoetbald wordt. Jonker legt uit dat alle coaches 25 jaar geleden rustig toekeken. "Met name Jurgen Klopp heeft het actief coachen langs de lijn geïntroduceerd. Hetgeen door de fans en de media zeer gewaardeerd wordt. We moeten is gaan nadenken hoe we dat morgen gaan doen. Maar ik verwacht dat Louis op zijn gemak gaat zitten kijken en zijn normale positie inneemt. Hij is van het observeren en vindt dat het werk van tevoren gedaan moet worden."

Ook voor Jonker wordt het een speciaal duel. "Ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik er minder zin in heb. Dit is hartstikke goed. Dit is leuk voor de club, goed voor de spelers en de uitstraling van de club. Het is geweldig, dit maak je bij Telstar niet vaak mee. Ook een bijna uitverkocht stadion. Daar verheug ik me op. Maar misschien is het belangrijste wel dat de goede doelen Spieren voor Spieren en Durf te Dromen een goed resultaat boeken."

Niet helemaal uitverkocht Het stadion is morgen bijna uitverkocht. Telstar mag tweederde van de stoeltjes vullen, waardoor er ongeveer 3000 toeschouwers aanwezig zijn. Alleen voor de Noordtribune bleven zo'n 200 kaartjes liggen. Het is overigens nog onduidelijk welke Telstar-aanvallers er op het veld staan. Aanvoerder Glynor Plet trainde vandaag opnieuw apart, net als Rein Smit. Ook Rashaan Fernandes is zeer twijfelachtig voor morgen. "De spitsen zijn even aan het harken. Laten we hopen dat ze fit zijn", aldus Jonker.

Koploper Jong AZ Van de vier voorgaande wedstrijden in Velsen-Zuid tegen Jong AZ won Telstar er drie en werd het één keer gelijk. "In mijn ogen zegt dat niks, maar het is wel zo dat sommige statistieken heel hardnekkig zijn. Soms is het moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Laten we hopen dat dit zo'n statistiek is die in stand blijft. Dan kunnen we volgend jaar zeggen dat het wel heel moeilijk wordt voor Jong AZ", lacht Jonker. "Het zijn wel altijd gevechten, dan merk je echt dat het een derby is. Toch een stukje eergevoel en strijd omdat veel jongens elkaar kennen." NH Sport doet morgen live-verslag op NH Radio. De uitzending begint om 19.00 uur met presentator Stef Swagers. De aftrap in Velsen-Zuid is om 20.00 uur.