Stormloop op tickets Van Gaal-gala: Telstar opent Noordtribune

Telstar meldt dat er zoveel belangstelling voor de wedstrijd is dat de Noordtribune op Sportpark Schoonenberg weer in gebruik wordt genomen. Een aantal sponsoren dragen eraan bij dat de tribune kan worden geopend. Daarnaast schenken zij een deel van de kaarten voor deze tribune aan amateurclubs in de regio.

Extra tribune

De club uit Velsen-Zuid gebruikt de Noordtribune zo nu en dan bij wedstrijden. In 2019 kreeg Telstar toestemming om de tribune in gebruik te nemen voor de bekerwedstrijd tegen Ajax. Deze zou vervolgens blijven staan, maar begin 2020 moest daarvan weer worden afgezien. Voor de eerste wedstrijd van vorig seizoen bouwde Telstar de Noordtribune opnieuw op. Dit was bedoeld als extra coronamaatregel. Tegen Jong AZ wordt de tribune voor het eerst sinds die tijd weer in gebruik genomen.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is de maximale capaciteit nu gereduceerd tot 2.000 toeschouwers. Een medewerker van de club meldt dat er al bijna 2.000 kaarten verkocht voor de wedstrijd tegen Jong AZ. Met de komst van de Noordtribune komt de capaciteit uit op ruim 3.000 plaatsen.

Telstar - Jong AZ

Voor één wedstrijd neemt Van Gaal het stokje over van Telstar-trainer Andries Jonker. Dit doet de bondscoach van het Nederlands elftal om de stichting Spieren voor Spieren te steunen. Van ieder ticket gaat 2 euro 50 naar het goede doel.

De wedstrijd Telstar - Jong AZ wordt afgewerkt op vrijdag 24 september om 20.00 uur.