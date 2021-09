Wat zeggen de cijfertjes? Jong AZ won nooit bij Telstar; Robert Mühren op schot in Oss

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de achtste speelronde in de eerste divisie. Met bondscoach Louis van Gaal op de bank lijkt Telstar te gaan winnen van Jong AZ, terwijl het verschil op de ranglijst groot is in het nadeel van de Velsenaren. FC Volendam richt haar ogen tegen TOP Oss op spits Robert Mühren.

Telstar - Jong AZ

Pas de vijfde ontmoeting in Velsen-Zuid:

Jong AZ maakte vier jaar geleden haar debuut in de eerste divisie. Daarom gingen de beloften uit Alkmaar pas vier keer op bezoek bij Telstar. En dat was niet bepaald succesvol, want Jong AZ wist maar één keer een puntje mee te nemen. Dat gebeurde vorig seizoen: 2-2.

Een van de vijftien van Korpershoek:

In die ontmoeting van eerder dit jaar scoorde Mister Telstar Frank Korpershoek. Hij maakte drie minuten voor tijd de gelijkmaker. Achteraf bleek het zijn een-na-laatste doelpunt in een Telstar-shirt. Alleen tegen Jong PSV pikte de centrale verdediger nog een goaltje mee, goed voor zijn 15e treffer in zijn carrière.

Topscorers tegen Jong AZ:

Acht keer troffen Telstar en Jong AZ elkaar in de eerste divisie (thuis en uit). Alleen Terell Ondaan (3) en Ilias Bronkhorst (2) maakten meer dan één doelpunt in die wedstrijden. Van de 105 spelers die in actie kwamen scoorden er vijftien. Reijnders en Korpershoek speelden zeven van de acht keer mee in onderlinge wedstrijden.

Wijndal en Reijnders op het veld bij eerste keer:

De eerste keer dat Jong AZ op bezoek ging bij de 'buren' in Velsen-Zuid was op 26 januari 2018. Die wedstrijd eindigde in 2-1 voor Telstar door doelpunten van Mohammed Osman en Melvin Platje. Ferdy Druijf scoorde tegen. Ook Owen Wijndal, Tijjani Reijnders, Iliass Bel Hassani en Vincent Regeling speelden toen mee bij Jong AZ.

Actief bij beide ploegen:

Dat Jong AZ bezig is aan het vijfde seizoen in de eerste divisie wil niet zeggen dat er weinig spelers hebben gespeeld of gecoacht bij allebei de teams. Het lijstje telt al elf namen: Regeling, Ondaan, Jasper Schendelaar, Joey Roggeveen, Kick Groot, Melle Springer, Milan Hoek, Rody de Boer, Willie Overtoom, Koen Stam (speler/coach) en Michel Vonk (coach).

Tekst loopt verder onder de afbeelding.