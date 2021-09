'Telstar-trainer' Louis van Gaal in vorm op persconferentie: "Hieperdepiep hoera!"

"Ik heb een leuke ochtend gehad, maar wel heel druk, want ik moet overal wat doen", begint Van Gaal, die vanochtend de Telstar-training leidde. "Ik heb dit gedaan omdat Spieren voor Spieren wordt ondersteund. Ik heb het gedaan omdat Telstar mijn oude club is. En omdat Pieter de Waard (voorzitter Telstar, red.) het heel goed in de markt kan zetten. Het is te danken aan hem en aan mijn vrouw Truus. Zij beheert mijn agenda, zo moet je het zien."

"Een spierziekte is een progressieve ziekte. Het is topsport wat zij bedrijven"

De zeventigjarige Van Gaal is al jaren ambassadeur van Spieren voor Spieren. "Een spierziekte is een progressieve ziekte. Het vergt veel van je brein en geest. Ik ben onder de indruk, omdat die kinderen zonder enige scrupule doorzetten. Het is topsport wat zij bedrijven."

Van Gaal en Jonker werkten eerder samen bij FC Barcelona en Bayern München. "Het was heel snel terug naar hoe het was. Gevoel van vertrouwelijk", zegt Jonker. "Meteen deelden we dingen die spelen. De klik was er meteen. Mooi."

De wedstrijd tegen Jong AZ

De geboren Amsterdammer kan in twee dagen in principe weinig veranderen bij Telstar. Van Gaal: "Ook omdat de kwaliteit van de spelers veel minder is dan bij het Nederlands elftal. Telstar heeft het laagste budget in het betaalde voetbal. En ik wil niet in het verhoudingenvlak treden wat Andries Jonker heeft met zijn spelers. We hebben aangegeven wat wel en niet goed ging. Veel ging niet goed." De Witte Leeuwen staan na zeven wedstrijden achttiende in de eerste divisie.

Koploper Jong AZ is vrijdag de tegenstander op Sportpark Schoonenbeerg. De Belg Maarten Martens is daar de trainer. Als speler werd hij samen met Van Gaal landskampioen bij AZ in 2009. "Leuk om hem weer te treffen en te spreken. Hij was een Van Gaal-speler. Dankzij hem zijn we toen kampioen geworden", aldus Van Gaal.

