Edgar Davids bij Telstar: "Het Nederlands elftal is zeker iets voor mij"

VELSEN-ZUID - Edgar Davids is begonnen als assistent-trainer bij Telstar. De voormalig topvoetballer sluit twee á drie dagen per week aan. De voornaamste reden om voor de Witte Leeuwen te kiezen: trainer Andries Jonker.

"De trainer bepaalt de strategie en bewaakt de cultuur", zegt Davids over Jonker. "Wij (als assistenten, red.) vullen hem aan. Hij heeft een groot aandeel gehad in mijn komst hiernaartoe. Ik heb hier stagegelopen en we konden het goed vinden. Het is toch een coach met veel ervaring bij Barcelona, Bayern München en Arsenal. Daar kan ik zeker veel van leren."

Warme club

Over Telstar is 'De Pitbull' heel positief. "Ik heb hier ook mijn cursus betaald voetbal afgerond en daarna nog twee dagen mogen meekijken bij Andries. Het is een open en warme club."

Oranje

Dankzij het vertrek van bondscoach Ronald Koeman is er een vacture vrij bij Oranje. De 74-voudig international is duidelijk over zijn ambities: "Het Nederlands elftal is zeker iets voor mij. Zeker in de toekomst."