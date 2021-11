Wat zeggen de cijfertjes? FC Emmen sterk in Volendam; Telstar moet thuis weer winnen

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de veertiende speelronde in de eerste divisie. Voor FC Volendam is FC Emmen de laatste jaren geen fijne tegenstander, terwijl Telstar dit seizoen thuis niet geweldig presteert en zaterdag de nummer drie op bezoek krijgt.

Het laatste competitieduel in Volendam tegen Emmen ging met 3-2 verloren - Pro Shots / Martijn Buskermolen

FC Volendam - FC Emmen Richting clubrecord:

FC Volendam heeft de laatste zeven competitiewedstrijden gewonnen. Het record van deze eeuw staat op acht zeges op rij, dus dat kan morgen geëvenaard worden. Dat gebeurde in 2019. Het clubrecord van twaalf overwinningen achter elkaar staat sinds 1958. Openingsfase niet voor FC Volendam:

Het is FC Volendam nog nooit gelukt om binnen vijf minuten te scoren tegen FC Emmen. De bezoekers kwamen wel twee keer snel op voorsprong in Volendam. Dat gebeurde via Anmar Almubaraki en Alexander Bannink. Vier op rij verloren:

FC Emmen is de laatste jaren een ware angstgegner voor FC Volendam in het vissersdorp. De laatste vier keer dat de club uit Drenthe op bezoek kwam werd er verloren. Vorige week boekte Emmen nog een 3-0 zege op Volendam in de KNVB-beker. Al met al hebben de palingboeren slechts zes keer verloren in twintig thuisduels met FC Emmen. Het laatste gelijkspel bij FC Volendam - FC Volendam was in 2005. Oude bekenden:

Bij beide teams heeft een basisspeler een verleden bij de tegenstander van morgen. Volendam-middenvelder Boy Deul speelde 56 wedstrijden voor FC Emmen. Volendammer Jari Vlak speelt nu bij de bezoekers. In januari maakte hij de overstap van FC Volendam naar Emmen. In 31 duels scoorde hij tot nu toe twee keer. Favoriete tegenstander Jack Tuyp:

Volendammer Jack Tuyp speelde graag tegen FC Emmen. In negen duels met de club uit Drenthe wist hij ook negen keer te scoren. Robert Mühren, topscorer van de eerste divisie met dertien goals, scoorde pas één keer tegen Emmen. Dat gebeurde in maart 2014.

FC Volendam - FC Emmen is morgenavond rechtstreeks te volgen via NH Radio. NH Sport doet ook live-verslag van Jong AZ - MVV. De uitzending begint om 19.00 uur.

Zeven jaar geleden verloor Telstar thuis met 8-0 van Excelsior - Pro Shots / Jasper Ruhe

Telstar - Excelsior Telstar niet sterk in eigen huis:

Het is nog niet seizoen van de geweldige thuiswedstrijden voor Telstar. Er werd alleen van Jong AZ - met Louis van Gaal op de bank - gewonnen in zes duels. De Velsenaren pakten thuis pas zes punten. Alleen Almere City en FC Dordrecht doen het minder in eigen huis. Grote zege/nederlaag:

De laatste keer dat Telstar thuis verloor van Excelsior was het een historische avond. In 2014 leed het de grootste nederlaag in de clubgeschiedenis: 0-8. Voor de club uit Rotterdam was het de grootste overwinning ooit. Eerder won Telstar wel een keer met 7-1 van Excelsior. Spelers om op te letten:

Tweede op de topscorerslijst van de competitie staat Excelsior-spits Thijs Dallinga. Hij maakte al twaalf goals in dertien wedstrijden. Ook ex-Witte Leeuw Redouan El Yaakoubi is op schot dit seizoen bij de Kralingers. De verdediger, die deze zomer vertrok bij Telstar, scoorde al drie keer. Excelsior goed bezig:

De ploeg trainer Marinus Dijkhuizen is bezig aan een goed seizoen. Na dertien wedstrijden staat Excelsior op de derde plaats in de eerste divisie. Vorig week werd er thuis echter verloren van FC Eindhoven (3-4). ADO Den Haag, VVV-Venlo en FC Emmen werden in de drie duels daarvoor wel verslagen. Vorig seizoen:

Voor de 33e keer gaat Excelsior zaterdag op bezoek bij Telstar. De helft van de keren bleven de drie punten in Velsen-Zuid. Vorig seizoen werd het 1-1 door een laat doelpunt van Excelsior-speler Sondre Skogen. Dat was slechts het zesde gelijkspel tegen de Rotterdammers op Sportpark Schoonenberg. Reacties na Telstar - Excelsior kun je zaterdagavond zien op nhsport.nl. De aftrap is zaterdag om 16.30 uur.