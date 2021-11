Robert Mühren helpt FC Volendam aan ruime overwinning op FC Den Bosch

Koploper FC Volendam heeft drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Door Gaetano Oristanio en twee keer Robert Mühren werd het 3-0 aan De Dijk. Het is de eerste ruime zege van de Volendammers in de maand november.

De Brabanders hadden de laatste vier competitiewedstrijden gewonnen en dat was te zien ook in het eerste half uur. FC Den Bosch was de betere ploeg en kreeg ook een aantal mogelijkheden. Doelman Filip Stankovic was gelukkig op zijn post en hij zag de bal ook een paar keer naast gaan.

FC Volendam kwam langzaam beter in de wedstrijd en dat leverde snel ook een doelpunt op. De treffer van Mühren werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Drie minuten voor rust telde de goal wel. Na een mooie aanval zag Mühren middenvelder Oristanio vrij staan. De Italiaanse middenvelder tikte de bal met links langs keeper Wouter van der Steen: 1-0.

Mühren beslist de wedstrijd

In de tweede helft had Het Nieuwe Oranje meer controle over de wedstrijd. Zonder geweldig te spelen werd het duel in de 57e minuut praktisch beslist. Een schot vanaf de zijkant kwam via een Den Bosch-verdediger voor de voeten van Mühren. De clubtopscorer twijfelde geen moment en knalde de 2-0 op het scorebord.

Mühren was nog niet klaar met scoren en maakte een kleine twintig minuten voor tijd ook de 3-0, zijn zeventiende doelpunt van het seizoen. Daryl van Mieghem gaf een lage voorzet, waarna de spits van FC Volendam de bal tergend langzaam naar de lange hoek stuurde. Van der Steen stond aan de grond genageld.

Gat blijft drie punten

Lange tijd leek nummer twee Excelsior puntenverlies te gaan lijden tegen Jong FC Utrecht, maar in de 81e minuut werd het 2-1 voor de Rotterdammers. Het gat met FC Volendam blijft daardoor drie punten. In de tweede periode staan de palingboeren samen met Jong Ajax bovenaan met twintig punten uit acht duels. Volgende week is Helmond Sport de tegenstander.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Kasius, B. Plat (Eerdhuijzen/85), Mirani, James; Oristanio (Ould-Chikh/67), Deul, Twigt (Zeefuik/76); Van Mieghem, Mühren, Kaars (Douiri/46)