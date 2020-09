Nick Doodeman: van bankzitter tot matchwinner bij FC Volendam

HELMOND - Het venijn zat hem bij Helmond Sport - FC Volendam in de staart. Nadat Jordy Thomassen een grote kans voor de thuisploeg miste, sloeg in de blessuretijd Nick Doodeman toe met een geplaatste kopbal: 0-1

De kleine Nick Doodeman (17) kopte FC Volendam naar de overwinning - NH Sport/Edward Dekker

De vleugelspits begon in Helmond, na drie basisplaatsen, op de bank. Als invaller bewees hij in de 92e minuut alsnog zijn waarde. De misschien wel kleinste speler op het veld kopte een ragfijne voorzet van Derry John Murkin in het doel. "Ik ben 1.71 meter, nou laten we er 1.72 meter van maken voor vandaag", zegt Doodeman met een brede grijns na afloop. Doelpunten met het hoofd maakt hij daardoor niet veel. Doodeman: "Bij mij is het vaak ogen dicht en koppen, maar bij deze bal zag ik de hoek helemaal vrij. Ik kon hem goed naar beneden koppen. Technisch was het een goede kopbal."

Quote "Bij mij is het vaak ogen dicht en koppen, maar bij deze bal zag ik de hoek helemaal vrij" FC Volendam-speler Nick Doodeman

Natuurlijk was de 23-jarige Alkmaarder niet blij dat hij dat hij niet mocht starten van trainer Wim Jonk. "Natuurlijk is dat een teleurstelling, maar dat hoort erbij toch? Het beste wat je kunt doen als je invalt is een goal maken of een assist geven."

"We hebben meer opties en ik wilde er een andere energie inbrengen", verklaarde Jonk zijn wijzigingen van de basisformatie. "Het is ook de derde wedstrijd in een week en je zoekt naar bepaalde vastigheden. Zeker qua arbeid ben ik tevreden. Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan." Dat juist de gepasseerde Doodeman met het hoofd FC Volendam drie punten bezorgde, vond Jonk ook opmerkelijk. "Ik denk niet dat ie een dvd kan maken maken met zijn kopgoals, maar het komt goed uit dat hij man of the match wordt."

Quote "Ik denk niet dat-ie een dvd kan maken met zijn kopgoals" FC Volendam-trainer Wim JONk

Wim Jonk is opgelucht na de eerste zege - NH Sport/Edward Dekker

