FC Volendam pakt eerste seizoenszege tegen Helmond Sport in slotfase

HELMOND - FC Volendam heeft de eerste driepunter van het seizoen binnengesleept. De wedstrijd tegen Helmond Sport leek lang af te steven op een doelpuntloos gelijkspel. Invaller Nick Doodeman zorgde in de absolute slotfase toch voor de eerste overwinning van het seizoen.

Jonk was ontevreden en wijzigde daarom zijn basiself op twee plekken ten opzichte van de nederlaag tegen NEC. Zakaria El Azzouzi startte als rechtsbuiten, dat ging ten koste van Nick Doodeman. Ibrahim El Kadiri keerde terug als linkeraanvaller. Alex Plat zakte een linie terug en begon als centrale verdediger, Mike Eerdhuijzen nam plaats op de bank.

De kansen in de eerste helft waren aan beide kanten zeer spaarzaam. Zo had Helmond Sport-middenvelder Lance Duijvestijn de bal voor het inkoppen na een goede voorzet, echter kon hij de bal alleen maar schampen. Boy Deul kreeg ook een goede kans. Hij schoot de bal voorlangs. Op slag van rust kreeg El Azzouzi de grootste mogelijkheid van de eerste helft uit een counter. Hij dribbelde vanaf eigen helft op Stijn van Gassel af, maar schoot hoog over het doel.

Volendam dankt Doodeman

Direct na rust kopte Marco Tol raak uit een kopbal, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. De gastheren kregen hierna de beste kansen via Orhan Džepar (schot in de korte hoek) en Jordy Thomassen (kopbal op het dak van het doel). Jonk probeerde zijn ploeg aanvallende impulsen te geven door Nick Doodeman en Darius Johnson in te laten vallen. Het leidde niet tot grote kansen voor het Nieuwe Oranje.

In de slotfase konden de Oranjehemden het tij ook niet keren. Door een inschattingsfout kon Thomassen dé 1-0 maken, maar zijn schot werd op het laatste moment geblokt. In de tegenaanval kwamen de Volendammers dan toch op voorsprong via invaller Doodeman. De aanvaller kon vrij inkoppen na een voorzet van Derry John Murkin.

Door de zege is FC Volendam gestegen naar de dertiende plaats in de eerste divisie. De ploeg van Wim Jonk speelt 27 september thuis tegen Go Ahead Eagles.