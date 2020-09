FC Volendam krijgt nieuwe tik, 3-1 thuisnederlaag tegen NEC

VOLENDAM - Ook na de derde speelronde in de eerste divisie wacht FC Volendam nog altijd op de eerste overwinning. Dinsdagavond bleek NEC in Volendam met 3-1 te sterk. De ploeg van trainer Wim Jonk liep de schade voor rust op en bleek die in de tweede helft, ondanks een enorm offensief, niet meer te kunnen repareren.

FC Volendam begon met Franco Antonucci voor het eerst in de basis. Zijn entree ging ten koste van Ibrahim El Kadiri. In de openingsfase creëerden beide ploegen kansen. Voor FC Volendam bleek voormalig Ajax-keeper Norbert Albals een sta-in-de-weg. Hij redde op een kopbal van Marco Tol en schoten van Antonucci en Boy Deul.

De grootste kansen waren voor de gasten: Joep van der Sluijs raakte na tien minuten de lat en daarna moeste keeper Nordin Bakker nog twee keer ingrijpen op schoten van Elayis Tavsan.

Schitterende goals NEC

In de 23e minuut prikte NEC raak. Een fraaie aanval over de as van het veld bracht Rangelo Janga in stelling die in de zestien meter Tavsan vond en de oud-Telstar-speler schoot raak 0-1.

Vier minuten later verdubbelden de NIjmegenaren de score na andermaal een wonderschone aanval, opgezet aan de rechterkant door Ole ter Haar Romeny. Via Tavsan belandde de bal helemaal aan de andere kant bij Souffan Elkarouani die met zijn voorzet Janga in staat stelde om de 0-2 binnen te koppen.

Het enige gevaar dat de thuisclub daar nog tot de rust tegenover stelde, was een kopbal van Marco Tol op de bovenkant lat.

