Damon Mirani in De Aftrap: van fanatiek supporter tot aanvoerder FC Volendam

De eerste divisie is bijna halverwege en FC Volendam is de trotse koploper. De eerste titel sinds 2008 lonkt. De huidige aanvoerder, Damon Mirani, stond destijds als jong jochie op de Pé Mührentribune de FC fanatiek aan te moedigen. Mirani hoopt over een paar maanden de kampioensschaal zelf in de lucht te houden, zo vertelt hij vanavond op tv in onze voetbaltalkshow De Aftrap.