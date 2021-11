Megabezuiniging Medemblik: belastingen omhoog, meevaller voor sport en cultuur

Met veel wikken en wegen is de begroting van Medemblik waarin ruim 3 miljoen bezuinigd moet worden, door de raad aangenomen. De belasting gaat met zeker 14 procent omhoog en er is defintief geen geld voor de (ver)nieuwbouw van dorpshuis Abbekerk. Voor sport en cultuur en de Medemblikse kinderboerderijen is er wel verlichting.

Vanaf 2022 is er in Medemblik een oplopend tekort van 2,8 miljoen naar 4,6 miljoen euro in 2025 waar op allerlei vlakken bezuinigd moet worden. Zo werden de plannen van het zwembad in Wervershoof en een nieuw dorpshuis in Abbekerk acuut stopgezet.

Gemeentebelangen stelde voor door een belastingverhoging alsnog geld vrij te maken, maar ook dat mocht voor het dorpshuis niet baten. "Ik kreeg gisteravond veel berichten van betrokkenen die enorm teleurgesteld zijn", aldus René Veerman, voorzitter van het dorpshuis.

Veerman: "Het voelt als kiezersbedrog. Veel partijen hebben in hun programma staan zich op te werpen voor de voorzieningen in kleine kernen, en op het moment dat er echt een vuist moet worden gemaakt, geven zij niet thuis."

Strijdbaar

In 2017 zou er 9,5 miljoen euro uitgetrokken worden voor een MFA, Multifunctione accomodatie komen, wat toen door verschillende omstandigheden niet doorging. Veerman: "We zouden toen doorgaan met de bestaande bezetting van het dorpshuis, dat werd aangepast naar 6,2 miljoen euro." Door corona werd dat uiteindelijk naar beneden bijgesteld naar 4,7 miljoen voor vernieuwbouw. En nu is er niks meer voor vernieuwbouw. "Iedereen die al die jaren aan dit project hebben meegewerkt zijn vrijwilligers, door zo te opereren schoffeer je die."

Veerman laat het hier niet bij zitten en kruipt deze ochtend direct al in de pen. "We gaan ons best doen om zelfstandig oplossingen te zoeken. Ons vertrouwen in de gemeente is weg. Maar we zijn strijdbaar om met private partijen te kijken naar wat er mogelijk is. We gooien zeker niet de handdoek in de ring."

Toch subsidie kinderboerderijen

Voor kinderboerderijen 't Langoortje en De Put is er weer hoop, zij behouden hun subsidies. Die in eerste instantie vanaf 2023 tot nul zouden worden afgebouwd. "Dat was super nieuws om te horen gisteravond, anders had het het einde betekent van de kinderboerderij", zegt Agnes de Jonge van kinderboerderij 't Langoortje.

De kinderboerderij draait geheel op vrijwilligers. "We hebben het echt nodig voor de dieren, het voer, de dierenartskosten en nog de vaste lasten die we hebben. We krijgen jaarlijks zo'n 9 duizend euro, dat is al krap als je bedenkt dat ons afval wegbrengen op jaarbasis ook 2 duizend euro is."